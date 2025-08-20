Discord, l’application de messagerie vocale et textuelle qui revendique plus de 200 millions d’utilisateurs actifs mensuels, continue de renforcer son expérience multiplateforme. Avec sa mise à jour 293.0, déployée lundi 18 août sur l’App Store, le service prend désormais en charge la fonctionnalité Handoff d’Apple. Concrètement, les utilisateurs peuvent commencer une conversation sur iPhone et la reprendre instantanément sur iPad ou Mac, grâce à une suggestion automatique de l’application dans le Dock ou le sélecteur d’applications. Une amélioration qui s’inscrit dans la volonté de Discord de fluidifier la navigation entre appareils et d’ancrer son service dans l’écosystème Apple.

Si Discord reste un acteur incontournable dans le gaming en ligne, ses ambitions dépassent désormais largement ce secteur. L’entreprise cherche à se positionner comme un outil de communication universel, rivalisant avec Slack ou Microsoft Teams sur le terrain du travail collaboratif, tout en explorant des usages liés à l’éducation, aux communautés de créateurs et même à la musique. Son modèle économique repose de plus en plus sur les abonnements premium (Nitro) et les outils de monétisation intégrés aux serveurs. Dans ce contexte, l’ajout de Handoff peut paraître anecdotique, mais il illustre la stratégie de Discord : consolider son attractivité en améliorant l’expérience utilisateur, afin de rester compétitif face aux plateformes concurrentes et ainsi séduire de nouveaux publics.