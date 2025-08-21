Apple a bâti un réseau mondial de boutiques pour vendre ses iPhone, mais aux États-Unis, la majorité des ventes continue de passer par les opérateurs. Une étude de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) montre qu’entre juillet 2024 et juin 2025, plus des trois quarts des iPhone ont été achetés via AT&T, Verizon ou T-Mobile, confirmant la domination des opérateurs US sur le réseau de vente d’iPhone. En comparaison, les ventes directes d’Apple – via les magasins et le site de la firme de Cupertino – n’ont représenté que 16 % des ventes d’iPhone, contre 20 % l’année précédente, tandis que des distributeurs comme Best Buy et Walmart reculent également. Cette tendance illustre la puissance de distribution des opérateurs, qui bénéficient d’une présence locale bien plus dense encore que les 250 Apple Stores du pays.

Ce modèle de vente reste toutefois « ambivalent » pour Apple. Si les opérateurs garantissent à Apple une immense visibilité et permettent d’inclure l’achat d’un iPhone dans une facture mensuelle, ces derniers contrôlent aussi la relation client, avec le risque de promouvoir des alternatives comme Samsung ou d’ignorer des services stratégiques tels qu’AppleCare+ ou iCloud. À l’heure où la firme mise de plus en plus sur son écosystème et ses abonnements pour soutenir sa croissance, ce manque de maîtrise du parcours d’achat fragilise son influence à long terme. Tant qu’Apple ne renforcera pas sa vente directe ou n’élargira pas son réseau retail, les opérateurs resteront les véritables gardiens de l’iPhone aux États-Unis.