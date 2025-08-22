Il faut bien justifier la toute récente augmentation tarifaire : la saison 3 de la série de S.F Invasion démarre ce vendredi 22 août sur Apple TV+. « Produite par Simon Kinberg, nominé aux Academy Awards et deux fois aux Emmy Awards, et David Weil, « Invasion » est une série dramatique de science-fiction, centrée sur les personnages, qui relate une invasion extraterrestre sous différents points de vue partout dans le monde. « Invasion », dont l’action se déroule sur plusieurs continents, met en scène Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Sam Neill, Firas Nassar et Shioli Kutsuna. » Voilà pour le pitch général.

La saison 3 marque une évolution narrative majeure dans la série puisque les personnages principaux, qui suivaient jusqu’ici un parcours distinct, vont se réunir pour la première fois et collaborer ensemble pour sauver l’humanité. Leur mission principale consistera à infiltrer le vaisseau mère qui s’est écrasé sur Terre il y a deux ans. Espérons donc que ce changement de cap narratif permettra de resserrer les boulons d’un récit qui s’était pas mal éparpillé sur la seconde saison. Le premier épisode de la saison 3 est immédiatement disponible sur Apple TV, et les épisodes restants seront diffusés chaque vendredi.