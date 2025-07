C’est reparti pour une quatrième saison d’Acapulco, la série de comédie tournée en langue espagnole et avec en vedette le grand Eugenio Derbez. Le pitch : « Dans cette quatrième saison, le Máximo (Derbez) d’aujourd’hui travaille sans relâche pour redonner à Las Colinas sa splendeur d’antan avant la grande réouverture. En 1986, lorsqu’un concurrent s’empare de la première place du classement annuel des « meilleurs hôtels » d’Acapulco, le jeune Máximo (Arrizon) fait tout ce qui est en son pouvoir pour revenir au sommet et assurer l’avenir de Las Colinas. » Le casting comprend aussi Enrique Arrizon, Raphael Alejandro et Camila Perez, Chord Overstreet, Fernando Carsa, Jessica Collins, Damián Alcázar, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Rafael Cebrián, Carlos Corona, Regina Orozco et enfin Bianca Marroquin. A noter qu’Eugenio Derbez est aussi producteur exécutif sur la série.



Le premier épisode de la saison 4 d’Acapulco est disponible sur Apple TV+, et les suivants arriveront dans le service chaque mercredi. Pour rappel, depuis octobre 2023, l’abonnement mensuel d’Apple TV+ est fixé à 9,99 euros avec une période d’essai gratuite de 7 jours. Au vu de la qualité des contenus du service (Foundation, Slow Horses, Severance, Silo, Shrinking, Dark Matter, The Studio, Disclaimer, Bad Sisters, Ted Lasso, etc.), ce n’est pas cher payé.