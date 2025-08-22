À l’occasion du 109e anniversaire du National Park Service, Apple a dévoilé une série d’initiatives pour soutenir la National Park Foundation. Celle-ci œuvre en faveur de la préservation des parcs nationaux aux États-Unis. Les actions d’Apple incluent Apple Pay, un défi d’activité pour les utilisateurs d’Apple Watch et des contenus dédiés.

Des achats via Apple Pay et un défi Apple Watch

Du 22 au 29 août 2025, Apple s’engage à reverser 10 dollars (avec 1 million de dollars comme maximum) à la National Park Foundation pour chaque achat effectué avec Apple Pay dans les Apple Store, sur l’application App Store ou sur l’Apple Store en ligne aux États-Unis. Cette initiative, renouvelée pour la neuvième année consécutive, vise à financer les programmes de préservation et d’accès aux parcs nationaux américains.

Le 24 août, Apple propose un défi d’activité pour les utilisateurs d’Apple Watch, célébrant les parcs nationaux. Pour obtenir le trophée et des autocollants animés utilisables dans Messages, FaceTime et autres applications, il suffit de réaliser une séance d’entraînement de 20 minutes ou plus via n’importe quelle application qui peut se connecter avec l’application Santé d’Apple. Apple décrit ce défi ainsi : « Le 24 août, célébrons la beauté de la nature et des parcs nationaux. Obtenez cette récompense en enregistrant un entraînement de 20 minutes ou plus avec une application qui alimente Santé »

Contenus thématiques sur les applications

Parmi les autres initiatives, on retrouve :

Apple Plans : un guide « Discover America’s National Parks » propose des suggestions de randonnées dans les parcs nationaux, facilitant la planification d’excursions en plein air.

Apple Fitness+ : une sélection d’épisodes de Marcher ou Courir met en avant des parcours inspirés par les paysages des parcs nationaux, offrant une expérience immersive pour les abonnés.

Apple Podcasts : la série The Wild with Chris Morgan est mise en avant, avec des épisodes dédiés aux parcs nationaux, explorant leur faune et leur histoire.

App Store : plusieurs applications pour la randonnée sont regroupées sur une page.

Ces initiatives, synchronisées avec l’anniversaire du National Park Service le 25 août, reflètent l’engagement d’Apple en faveur de l’environnement et de l’accessibilité. En soutenant la National Park Foundation, Apple contribue à la préservation des parcs, tout en mobilisant ses utilisateurs à travers des expériences interactives. Ces actions s’inscrivent dans la stratégie plus large d’Apple, qui vise la neutralité carbone d’ici 2030, et renforcent son image de marque engagée dans des causes environnementales.