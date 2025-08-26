Apple s’apprête à transformer radicalement le design de l’iPhone au cours des trois prochaines années, et prépare même une véritable « révolution » pour célébrer les 20 ans du smartphone en 2027. Petite synthèse et calendrier de ce qui nous attend :

Dès 2025, la firme de Cupertino lancera l’iPhone 17 Air, présenté comme le modèle le plus fin jamais conçu, avec une épaisseur annoncée de seulement 5,5 mm. Ce choix de finesse s’accompagnera toutefois de concessions notables : un appareil photo à objectif unique et une autonomie réduite, la batterie devant elle aussi être amincie. Ce compromis marque néanmoins le début d’une nouvelle philosophie de design, qui fait de la légèreté et de l’élégance une priorité.

L’année suivante, 2026, verra arriver le tout premier iPhone pliable, considéré comme la plus grande évolution de la gamme depuis sa création. Ce modèle se déploiera comme un livre, avec un écran extérieur de 5,5 pouces et un écran intérieur de 7,8 pouces, sans pli visible grâce à un travail poussé (et breveté) sur la charnière. Apple opterait pour Touch ID au détriment de Face ID et limitera l’appareil à un double capteur arrière, tandis que deux caméras frontales permettront un usage fluide en mode ouvert ou fermé.

Enfin, en 2027, sera dévoilé l’iPhone du 20e anniversaire (ou « l’iPhone des 20 ans de l’iPhone » si on veut) : un smartphone tout en verre, doté d’un écran incurvé sur toutes les faces, sans bords ni découpes visibles. Les coins et les bordures de ce modèle seront arrondis, à l’instar du design de l’iPhone X. Avec ce modèle, Apple entend incarner l’aboutissement d’une décennie de recherche esthétique et technique, en repoussant une fois de plus les frontières du design mobile. Qui a dit que la firme de Cupertino s’endormait sur ses lauriers ?