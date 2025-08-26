Apple a enregistré une performance assez remarquable au Moyen-Orient au cours du deuxième trimestre 2025, se distinguant parmi les cinq principaux fabricants (OEM) de smartphones grâce à une croissance des ventes d’iPhone de 28% sur la période. La marque à la pomme affiche donc une croissance à deux chiffres sur ce marché, confirmant son ascension dans une région toujours en plein élan économique. Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent en effet une reprise importante de la consommation, ce qui se traduit par une hausse de 15 % des livraisons de smartphones, soit 13,2 millions d’unités expédiées au total — un record depuis le deuxième trimestre 2019 et la meilleure performance mondiale en volume sur la période. Ce dynamisme a été porté par une demande soutenue des consommateurs, une montée en puissance des segments milieu de gamme et la multiplication d’ événements commerciaux locaux. L’intérêt croissant des gouvernements pour les infrastructures numériques et une croissance économique favorable ont également renforcé l’attractivité de ce marché pour Apple et ses concurrents.

Les 10% de PDM ne sont plus très loin pour l’iPhone sur le marché MEA, un objectif qui aurait été considéré comme impensable il y a encore quelques années

Les données de Counterpoint Research corroborent cette tendance : les ventes mondiales d’iPhone ont progressé d’environ 15 % en glissement annuel sur la période avril-mai, avec un impact notable au Moyen-Orient (+28%), tout comme en Inde, au Japon et en Chine. Ces chiffres témoignent de la montée soutenue de la marque dans des marchés émergents où les consommateurs sont de plus en plus enclins à adopter des appareils premium. Cette dynamique s’inscrit aussi dans une stratégie globale d’Apple visant à diversifier ses revenus, notamment en tirant parti de son écosystème de services, compensant ainsi l’absence de croissance dans des marchés plus matures (Europe, USA).