Apple vient de franchir une nouvelle étape dans son ambition de transformer ses ordinateurs en véritables compagnons de santé. Le groupe a en effet obtenu un brevet décrivant l’intégration directe de biosenseurs dans le MacBook, et plus précisément dans des zones de contact comme le repose-poignets. Contrairement aux montres connectées qui nécessitent une interaction active, ce système fonctionnerait de manière passive et discrète, collectant en continu des données physiologiques pendant que l’utilisateur tape ou navigue. Le brevet détaille l’utilisation de capteurs optiques et électriques – tels que la photopléthysmographie (PPG) ou l’électrocardiogramme (ECG) – capables de mesurer la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, la conductivité de la peau ou encore la respiration. Ces composants seraient dissimulés sous des matériaux translucides, garantissant ainsi le maintien du design épuré propre à la gamme MacBook.

Au-delà de la simple collecte de données, Apple imagine un ordinateur capable de réagir de manière adaptative à l’état de santé de son utilisateur. Le système pourrait par exemple ajuster automatiquement la luminosité de l’écran en cas de fatigue, inviter à faire une pause si un niveau de stress élevé est détecté, ou même activer une application de bien-être. Les usages envisagés s’étendent également à la sécurité, via une authentification biométrique renforcée, et à l’accessibilité pour les personnes souffrant de pathologies chroniques. Fidèle à son credo, Apple insiste sur la confidentialité : toutes les informations sensibles seraient traitées localement et protégées par son écosystème de sécurité.