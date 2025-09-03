Apple s’apprête à dévoiler une nouvelle génération d’Apple TV 4K dès cet automne, possiblement même dès la keynote du 9 septembre prochain. L’annonce de ce nouveau modèle coïncidera à peu de choses près avec le lancement du standard Dolby Vision 2 qui a été présenté hier par Dolby. Il y a de fortes chances que l’Apple TV 2025 soit compatible avec ce nouveau standard, qui pourrait d’ailleurs rapidement devenir l’un des arguments majeurs du futur boîtier de streaming. En effet, depuis son arrivée sur le marché, l’Apple TV 4K s’est imposée comme une option premium dans un secteur dominé par des solutions nettement plus abordables. Pour justifier ce positionnement, Apple mise sur la prise en charge des normes les plus avancées en matière d’image et de son, comme le Dolby Vision, le HDR10+, la 4K HDR ou bien encore la 4K SDR. Le Dolby Vision 2 devrait donc se rajouter à cette longue liste de standards supportés par l’Apple TV 4K.

Pour rappel, le Dolby Vision 2 introduit plusieurs innovations basées sur l’intelligence artificielle et destinées à optimiser l’expérience utilisateur. Parmi elles, Content Intelligence ajuste automatiquement les réglages d’image selon le contenu visionné, tandis que Precision Black améliore la clarté des scènes sombres sans trahir l’intention artistique. La fonction Light Sense adapte l’image en fonction de la lumière ambiante, et de nouveaux outils visent spécifiquement les retransmissions sportives et le gaming. Un moteur d’image repensé et la technologie Authentic Motion promettent par ailleurs une fluidité accrue, sans effet de saccade. Hisense a été le premier à annoncer la prise en charge de ce format sur ses téléviseurs, et Apple devrait donc suivre de peu.