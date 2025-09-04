Le marché des tablettes en Chine continentale reste relativement stable malgré la volatilité du marché PC, et si l’on en croit Emma Xu, analyste senior chez Canalys, cette tendance ne devrait pas bouger de sitôt au vu des améliorations technologiques à venir : “Avec une concurrence accrue entre les fabricants, les mises à jour de spécifications, la diversification des portfolios et les fonctionnalités d’IA deviennent de plus en plus la norme.” Les constructeurs cherchent désormais à séduire une gamme élargie d’utilisateurs, des gamers aux créateurs en passant par les amateurs de divertissement, allant jusqu’à lancer des modèles spécifiques comme les tablettes gaming compactes ou les modèles hautes performances intégrant l’IA. (Xiaomi a dévoilé récemment sa première tablette gaming).

Longtemps dominant dans le segment premium, Apple est désormais devancé par Huawei en Chine, et ce pour le troisième trimestre consécutif. Là encore, les choses ne devraient pas vraiment bouger en faveur du californien, du moins dans un avenir proche. “Comme la pénétration globale des tablettes a atteint un niveau élevé, il sera de plus en plus difficile pour les fabricants d’augmenter leur part de marché ou leur rentabilité. » ajoute Xu « Les technologies innovantes à valeur ajoutée, telles que l’intégration de l’IA ou un écosystème de contenus florissant, deviendront des facteurs de différenciation cruciaux,” Apple a tout de même écoulé 2,2 millions d’iPAd en Chine sur le T2 2025 (+9%), mais la croissance des ventes de l’américain reste bien inférieure à celle de ses concurrents directs, à commencer par Huawei (2,5 millions de ventes pour 24% de croissance).