iPhone 17 Pro : une fonction inédite du bloc photo dévoilée sur Instagram ? Pas si vite…
C’est l’une de ces fuites qui embrase le net, surtout à quelques heures à peine de la keynote (que vous pourrez suivre sur notre site à cette adresse), mais cette foois, il va sans doute falloir être un poil prudent. L’internaute Roman Bykov a publié une vidéo où on le voit tenir en main (lui ou une autre personne), un iPhone 17 Pro de couleur orangée. Rien d’anormal jusqu’ici, sauf que d’un seul mouvement du doigt, Bykov fait pivoter l’ensemble du bloc photo, laissant ainsi apparaitre un petit écran qui permet de contrôler les prises de photo en mode « selfie ». C’est impressionnant, trop peut-être pour être tout à fait crédible à vrai dire.
Absolument aucune fuite n’a en effet cité cette fonctionnalité, et il est extrêmement rare qu’Apple parvienne à surprendre son auditoire avec une nouveauté qui n’ait pas fuité auparavant. Le scepticisme est donc de rigueur ici, ce qui n’interdit pas de souhaiter qu’Apple puisse s’inspirer de ce type de « fake ». Ceux qui veulent en savoir plus sur les VRAIS iPhone 17 Pro ont rendez-vous ce soir à partir de 19 heures sur notre page iPhoneAddict pour le suivi « live » de la keynote,
Faut vraiment être bête pour croire à ça mdr ça se voit que c’est faux 😂
Faux. Fragilité maximale
Vous etes incapable d’attendre 19h pour poster des conneries toutes les 5 minutes?
Ça va ton aigreur?
Il a tout à fait raison, y’en a marre des articles avec des rumeurs à la con
Totalement impossible avec la profondeur des objectifs !!
En plus, quel est l’intérêt de se voir sachant que le déclencheur est sur l’autre face .
On rigole, mais le quasi même bloc photo du Xiaomi mi 11 ultra avait lui réellement un écran pour les selfies…
ce genre d article est complètement inutile mais vu que tlm le fait l auteur a du se sentir obliger ….
Et c’était en 2021 le Xiaomi mi 11 ultra
Est ce que ça a été repris sur d’autres modèles chez eux ?
Non, ils l’ont fait et maintenant avec les pliables plus nécessaire…Apple n’ont pas de pliables pour des selfies avec la caméra principale….voilà voilà….donc moi je dis crédible ce truc, vu que Apple ont pas de pliables avec leur retard de 7 ans