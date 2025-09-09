C’est l’une de ces fuites qui embrase le net, surtout à quelques heures à peine de la keynote (que vous pourrez suivre sur notre site à cette adresse), mais cette foois, il va sans doute falloir être un poil prudent. L’internaute Roman Bykov a publié une vidéo où on le voit tenir en main (lui ou une autre personne), un iPhone 17 Pro de couleur orangée. Rien d’anormal jusqu’ici, sauf que d’un seul mouvement du doigt, Bykov fait pivoter l’ensemble du bloc photo, laissant ainsi apparaitre un petit écran qui permet de contrôler les prises de photo en mode « selfie ». C’est impressionnant, trop peut-être pour être tout à fait crédible à vrai dire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Roman Bykov || 3d, VFX 👾 (@bykovfx)

Absolument aucune fuite n’a en effet cité cette fonctionnalité, et il est extrêmement rare qu’Apple parvienne à surprendre son auditoire avec une nouveauté qui n’ait pas fuité auparavant. Le scepticisme est donc de rigueur ici, ce qui n’interdit pas de souhaiter qu’Apple puisse s’inspirer de ce type de « fake ». Ceux qui veulent en savoir plus sur les VRAIS iPhone 17 Pro ont rendez-vous ce soir à partir de 19 heures sur notre page iPhoneAddict pour le suivi « live » de la keynote,