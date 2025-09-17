Apple vient de proposer une mise à jour du firmware pour ses écouteurs Powerbeats Pro 2. Cette nouvelle version 8A353 remplace le firmware 7B30 proposé en mars et apporte des fonctionnalités en lien avec iOS 26.

Des données de santé avancées sans Apple Watch

La mise à jour améliore l’expérience sportive des utilisateurs avec des Powerbeats Pro 2. Désormais, le suivi du rythme cardiaque devient compatible avec l’application Fitness d’Apple grâce à iOS 26. Les sportifs accèdent ainsi à des métriques en temps réel incluant le rythme cardiaque, les calories brûlées et la barre de défi, des fonctionnalités auparavant exclusives à l’Apple Watch.

Apple optimise également l’utilisation simultanée de l’Apple Watch et des Powerbeats Pro 2. Les deux appareils peuvent maintenant alimenter conjointement l’application Santé avec leurs données respectives. En outre, un nouvel algorithme améliore la vitesse de lecture du rythme cardiaque, tandis qu’un système d’alerte prévient l’utilisateur en cas de mauvais ajustement pouvant compromettre la précision des mesures.

D’autre part, iOS 26 permet désormais le suivi cardiaque avec un seul écouteur, offrant plus de flexibilité lors des entraînements. Par ailleurs, les Powerbeats Pro 2 acquièrent une autonomie en matière de suivi d’activité : les écouteurs peuvent désormais comptabiliser les pas même lorsque l’iPhone n’est pas à proximité.

L’intégration de Siri franchit également un nouveau palier avec l’ajout des gestes de la tête. Les utilisateurs peuvent maintenant hocher ou secouer la tête pour accepter ou décliner des appels, écouter ou ignorer des messages. Cette fonctionnalité mains-libres simplifie l’interaction avec l’appareil pendant l’exercice.

Enfin, Apple étend certaines améliorations aux utilisateurs Android. Bien que la plupart des fonctionnalités ciblent l’iPhone, l’algorithme de suivi cardiaque optimisé et les notifications d’ajustement fonctionnent également sur les appareils Android.

Comment mettre à jour les écouteurs

Apple n’explique pas comment mettre à jour les Powerbeats Pro 2, mais on peut se douter que les étapes sont identiques à celles pour les AirPods :

Assurez-vous que vos Powerbeats Pro 2 sont à portée Bluetooth de votre iPhone, iPad ou Mac connectés au Wi-Fi.

Placez vos Powerbeats Pro 2 dans leur boîtier de charge et fermez le couvercle.

Branchez le câble de chargement sur votre boîtier de charge, puis branchez l’autre extrémité du câble sur un chargeur ou un port USB.

Laissez le couvercle du boîtier de charge fermé et attendez au moins 30 minutes pour que le firmware soit mis à jour.

Ouvrez le couvercle du boîtier de charge pour reconnecter vos Powerbeats Pro 2 à votre iPhone, iPad ou Mac.

Vérifiez à nouveau la version du firmware.

Pour ce qui est des utilisateurs Android, il suffit de passer par l’application Beats.