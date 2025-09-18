Avec la mise à jour watchOS 26, Apple introduit une fonctionnalité inédite sur l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra 2 et les modèles plus récents : les notifications d’hypertension. Conçue pour détecter les signes de tension artérielle chronique, cette nouvelle fonction ne nécessite aucun capteur supplémentaire. La montre exploite en effet les données issues du cardiofréquencemètre et les analyse grâce à un nouvel algorithme dédié. Pour l’occasion, Apple a publié une page dédiée pour décrire le fonctionnement de ces nouvelles alertes.

Comment se déclenche l’alerte

On apprend donc que le système requiert 30 jours de données cardiaques avant de pouvoir établir une première évaluation. L’utilisateur doit alors activer la fonction dans l’application Santé de l’iPhone pour lancer la collecte. Si des signes d’hypertension apparaissent dans cet intervalle, une notification s’affiche pour inviter le porteur à confirmer ses mesures.

Accompagnement et suivi

En cas d’alerte, la montre propose de créer un carnet de tension, avec des rappels matin et soir pour mesurer la pression artérielle via un tensiomètre tiers. Apple recommande une période de suivi de 7 jours pour confirmer l’hypertension, voire 4 semaines pour surveiller une condition déjà connue. Ces données peuvent ensuite être partagées avec un professionnel de santé.

Apple précise toutefois que cet outil n’a pas vocation à poser un diagnostic ou à remplacer un traitement médical. L’objectif reste avant tout de fournir un signal précoce et fiable afin d’encourager les utilisateurs à consulter et à mieux comprendre leur niveau de santé cardiovasculaire.