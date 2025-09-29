En seulement cinq ans, Apple a réussi à bâtir en Inde une chaîne d’approvisionnement massive pour l’iPhone, créant 350 000 emplois et y produisant désormais un cinquième de ses smartphones. Cette diversification est une réponse stratégique aux incertitudes géopolitiques et sanitaires qui pèsent sur la Chine.

L’Inde devient importante pour la production d’iPhone

Alors qu’il a fallu de longues années pour construire son écosystème en Chine, Apple a répliqué le modèle en Inde en un temps record. Initialement conçue comme une « police d’assurance » pour pallier d’éventuels problèmes en Chine, la production indienne est devenue un pilier majeur. Cette stratégie a été accélérée par les perturbations liées au Covid-19, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, ainsi que les tensions entre la Chine et l’Inde.

Selon des responsables gouvernementaux indiens cités par l’Economic Times, environ un iPhone sur cinq vendu dans le monde est aujourd’hui « Made in India ». Cette montée en puissance a été soutenue par le programme d’incitations à la production mis en place par le gouvernement indien en 2020.

Il faut savoir que le développement de cette chaîne d’approvisionnement a eu un impact important sur l’emploi local. Les liens tissés avec près de 45 fournisseurs locaux ont permis la création de 350 000 emplois, dont 120 000 sont des postes directs. Ce chiffre ne prend même pas en compte les milliers de personnes employées dans les cinq usines d’assemblage d’iPhone du pays.

Cet écosystème en pleine expansion inclut aussi bien des géants industriels comme Tata Electronics que 20 micro, petites et moyennes entreprises (PME) indiennes. Celles-ci pourront bientôt bénéficier d’une extension du programme d’incitations gouvernementales, qui sera élargi aux fabricants de composants, renforçant encore davantage l’ancrage d’Apple dans le pays.