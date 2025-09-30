Meta vient d’officialiser une nouveauté particulièrement attendue : WhatsApp (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) prend désormais en charge les Live Photos sur iOS ainsi que les Motion Photos sur Android. Ces images dynamiques, déjà disponibles dans les galeries natives, arrivent désormais directement dans les discussions de l’app. Lorsqu’un utilisateur reçoit ou envoie une Live Photo, celle-ci s’anime brièvement, et un simple appui permet de lire également le son enregistré au moment de la capture.

L’indicateur « Live » s’affiche en haut de l’image, garantissant une lecture fluide de ces instants animés. La mise à jour est en cours de déploiement, ce qui signifie que certains utilisateurs peuvent déjà recevoir des Live Photos sans encore pouvoir en envoyer.

D’autres nouveautés dopées par l’IA

Meta a profité de cette annonce pour rappeler d’autres fonctionnalités récemment ajoutées. Les thèmes de discussion personnalisés grâce à Meta AI permettent désormais de créer une ambiance unique dans ses conversations, et de nouveaux packs de stickers, tels que Fearless Bird ou Vacation, viennent enrichir les échanges. L’application facilite aussi la recherche de groupes via le nom d’un participant, et propose le scannage de documents sur Android, une option auparavant réservée à l’iPhone. Enfin, l’IA de Meta peut générer des fonds personnalisés pour les appels vidéo ou même pour les clichés envoyés dans les chats. Bref, à chaque nouvelle mise à jour, WhatsApp se rapproche toujours un peu plus d’un hub multimédia…