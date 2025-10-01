iFixit a entièrement démonté les nouveaux AirPods Pro 3, révélant une conception interne qui les rend pratiquement impossibles à réparer sans les détruire. Sans surprise, cette analyse leur a valu la note de 0 sur 10 en matière de réparabilité. Cette évaluation confirme une tendance de longue date pour les écouteurs d’Apple.

Un design scellé et destructeur

Pour examiner les composants internes des AirPods Pro 3, les techniciens d’iFixit ont dû les endommager de manière irréversible. En effet, Apple n’a pas conçu ses écouteurs pour qu’ils puissent être ouverts ou entretenus. La coque en plastique doit être forcée et de la chaleur est nécessaire pour faire fondre l’adhésif qui maintient les pièces en place. Toute tentative d’ouverture laisse des marques et des déformations sur le plastique.

À l’intérieur, la complexité persiste. Le câble flexible reliant les composants est difficile à déconnecter, rendant toute intervention hasardeuse. Depuis la toute première version, la batterie des AirPods est scellée avec de la colle et ce choix de conception n’a pas changé avec les AirPods Pro 3.

Le casse-tête du remplacement de la batterie

La conséquence la plus directe de cette conception est l’impossibilité de remplacer la batterie. L’opération est si complexe et risquée que de nombreux ateliers de réparation refusent tout simplement de s’y essayer. Le boîtier de charge des AirPods Pro est logé à la même enseigne, avec sa propre batterie collée.

Le démontage a d’ailleurs révélé un changement à ce niveau. Le boîtier de charge des AirPods Pro 3 ne contient plus qu’une seule cellule de batterie de 1,334 Wh, contre deux pour la génération précédente. Ce changement explique la diminution de l’autonomie totale fournie par le boîtier de charge, qui passe de 30 à 24 heures par rapport aux AirPods Pro 2. Chaque écouteur contient pour sa part une batterie de 0,221 Wh.

Des ajustements internes mineurs

L’analyse d’iFixit a également mis en lumière d’autres évolutions. Les AirPods Pro 3 disposent d’un nouvel embout auriculaire infusé de mousse, une modification surtout visible sous un microscope à l’endroit où l’écouteur entre en contact avec l’oreille.

Aussi, le boîtier de charge contient moins d’aimants de terres rares, mais leur emplacement a été modifié. Ce nouvel agencement assure que la charge sans fil via MagSafe et Qi 2 fonctionne toujours comme prévu.

Les AirPods Pro 3 sont disponibles à l’achat pour 249 euros.