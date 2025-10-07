Le Mac Mini M4 à moins de 600 euros ? C’est possible lors des Prime Days, une offre réservée aux abonnés Amazon Prime. Outre le puissant processeur M4, ce Mac Mini très accessible est doté de 16 Go de RAM et 256 Go de capacité de stockage en SSD. Amazon propose donc ce modèle au prix canon de 585 euros (-16%). La promo se poursuit sur le modèle avec un SSD de 512 Go, proposé à 810 euros, ainsi que sur le modèle avec 24 Go de RAM et 512 Go de stockage, mis en vente à 1085 euros. Le modèle équipé d’une puce M4 Pro n’est pas oublié : le Mac Mini M4 Pro avec 24 Go de RAM et 512 Go de stockage est proposé à 1585 euros.

Outre le Mac Mini, l’iPad profite aussi des bonnes promo du Prime Days. L’iPad A16 et ses 128 Go de stockage est ainsi proposé à 359 euros (ontre 409 euros), le modèle 256 Go à 489 euros (contre 539 euros), le modèle 256 Go Wi-Fi + Cellular à 655 euros (contre 709 euros) et le modèle 512 Go Wi-Fi + Cellular à 905 euros (contre 959 euros).

Pour rappel, l’iPad A16 est doté d’un écran est Liquid Retina IPS de 10,9″ (résolution 2360 × 1640 px, 264 ppi)**, avec une luminosité maximale de 500 nits, support True Tone, et revêtement oléophobe. Côté optique, on retrouve une caméra arrière 12 MP (f/1,8) capable de filmer en 4K, et une caméra frontale 12 MP ultra grand-angle (f/2,4) avec fonction Center Stage pour les appels vidéo. Pour la connectivité, il offre Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, et en version cellulaire, la compatibilité 5G via eSIM / nano-SIM. Ce modèle utilise un port USB-C pour le transfert de données et la recharge. Un bon compromis entre puissance, polyvalence et prix (encore plus pour ces journées des Prime Days).