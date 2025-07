Les Prime Day se poursuivent aujourd’hui, et c’est le Mac qui régale avec de grosses promos sur plusieurs modèles de MacBook Air et Mac mini. Le Mac portable le plus accessible démarre même en dessous des 1000 euros avec un modèle de MacBook Air M4 13″ pouces, 16 Go de RAM et 256 Go de capacité de stockage (SSD) proposé à 974 euros (contre 1199 euros sur le site d’Apple) dans les coloris minuit et lumière stellaire. Le modèle doté de 512 Go de stockage et 16 Go de RAM (en lumière stellaire) est proposé à 1212 euros (contre 1449 euros sur le site d’Apple), celui avec 24 Go de RAM et 512 Go de stockage (coloris minuit) est à 1491 euros (1699 euros sur le site d’Apple) et le modèle 15 pouces, avec 16 Go de RAM, et 256 Go de stockage descend à 1299 euros (contre 1499 euros sur le site d’Apple).

Les bons plans touchent aussi la gamme des Mac mini, avec le modèle Mac mini M4 équipé de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage (SSD) proposé à seulement 585 euros (contre 699 euros sur le site d’Apple), celui avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage à 806 euros (949 euros sur le site d’Apple), le modèle avec 24 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD descend à 1085 euros (1199 euros sur le site d’Apple) et le Mac mini M4 Pro doté de 24 Go de RAM et de 512 Go de SSD est proposé à 1565 euros (1699 euros sur le site d’Apple).

L’Apple Watch bénéficie aussi de solides promos, et notamment les modèles Ultra et SE. Du côté du modèle le plus premium d’Apple, de nombreuses références affichent des baisses de tarifs, soit :

Boîtier en Titane Naturel et Bracelet Océan Marine : 739 euros (899 euros sur le site d’Apple)

Boîtier en Titane Naturel et Boucle Alpine Sahara (Large) : 739 euros (899 euros)

Boîtier en Titane Naturel et Boucle Trail Bleu (M/L) : 739 euros (899 €)

Boîtier en Titane Naturel et Boucle Alpine Sahara (Medium) : 739 euros (899 euros)

Boîtier en Titane Noir et Boucle Alpine Vert foncé (Medium) : 739 euros (899 euros)

Boîtier en Titane Noir et Boucle Alpine Vert foncé (Small) : 739 euros

Boîtier en Titane Noir et Boucle Trail Noir (M/L) : 739 euros

Boîtier en Titane Noir et Boucle Trail Noir (S/M) : 739 euros

Boîtier en Titane Noir et Bracelet Océan Noir : 739 euros

Boîtier en Titane Naturel et Bracelet Milanais Titane Naturel (Medium) : 839 euros (999 euros)

Boîtier en Titane Naturel et Bracelet Milanais Titane Naturel (Large) : 839 euros (999 euros)

Boîtier en Titane Noir et Bracelet Milanais Titane Noir (Medium) : 839 euros

Boîtier en Titane Noir et Bracelet Milanais Titane Noir (Large) : 839 euros

Et pour l’Apple Watch SE (2nd gen) :

40 mm GPS avec Boîtier en Aluminium Argent et Bracelet Sport Denim (S/M) : 193 euros (249 euros)

40 mm GPS avec Boîtier en Aluminium Minuit et Bracelet Sport Minuit (S/M) : 193 euros (249 euros)

40 mm GPS avec Boîtier en Aluminium Argent et Boucle Sport nuée Bleue : 209 euros

40 mm GPS avec Boîtier en Aluminium Argent et Bracelet Sport Denim (M/L) : 209 euros

40 mm GPS avec Boîtier en Aluminium lumière stellaire et Boucle Sport Vert lacustre : 209 euros

40 mm GPS avec Boîtier en Aluminium lumière stellaire et Bracelet Sport lumière stellaire (S/M) : 209 euros

44 mm GPS avec Boîtier en Aluminium Minuit et Bracelet Sport Minuit (M/L) : 230 euros

44 mm GPS avec Boîtier en Aluminium lumière stellaire et Bracelet Sport lumière stellaire (M/L) : 231 euros

44 mm GPS avec Boîtier en Aluminium Argent et Bracelet Sport Denim (S/M) : 231 euros

44 mm GPS avec Boîtier en Aluminium Minuit et Boucle Sport Encre Violette : 239 euros

On trouve aussi de l’Apple Watch Series 10 à prix canon, soit 239 euros pour ce modèle en boitier aluminium 44mm et coloris Minuit, ou bien encore 364 euros pour ce modèle en aluminium (42 mm) Noir de Jais avec bracelet Sport Noir.

Il y aussi toujours de belles promos sur plusieurs modèles d’iPhone :

iPhone 16e 128 Go à 592 euros au lieu de 719 euros

iPhone 16e 256 Go à 722 euros au lieu de 849 euros

iPhone 16e 512 Go à 972 euros au lieu de 1099 euros

Pour rappel, toutes ces promotions s’adressent uniquement aux abonnés Amazon Prime (livraison gratuite, accès à Amazon Music et Amazon Prime Vidéo).