C’est le temps des soldes, et même chez le très pingre Apple il y a des affaires à saisir. Le MacBook Air est particulièrement à la fête puisque l’on trouve plusieurs modèles M2 et M4 à des tarifs un peu adoucis, à l’instar de ce MacBook Air 13″ M2 (16 Go de RAM et 256 Go de stockage) qui bénéficie d’une remise de 30 euros (ok, ce n’est pas énorme) sur Rakuten avec le coupon (RAKUTEN30). Le prix final est de seulement 769 euros sachant que ce petit bonus s’ajoute à une précédente baisse de prix, ce qui est tout de même appréciable. Le même modèle est à 799 euros chez la FNAC et Boulanger. A noter que ce modèle s’avère largement suffisant pour la plupart des tâches, hormis bien sûr si vous êtes un gamer invétéré ou un scientifique qui a besoin d’un gros réservoir de puissance. Le processeur M2, ce n’est pas rien tout de même…

Autre bonne affaire, le MacBook Air 13″ M4 est proposé à 974 euros chez Cdiscount (16 Go de RAM et 256 Go de stockage en SSD). Là encore, le client bénéficie d’un petit coup de pouce supplémentaire avec le code 25DES249. Ce modèle est celui avec lequel votre serviteur tape ses articles, et je peux donc certifier que c’est une machine du tonnerre, vraiment puissante, très autonome et peu encombrante. Une très belle affaire.