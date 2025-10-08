TAG Heuer dévoile aujourd’hui sa Connected Calibre E5, première montre connectée du fabricant suisse certifiée « Made for iPhone » (MFi) après l’abandon de Wear OS de Google. Cette certification MFi, programme de licence matérielle d’Apple, garantit que les accessoires répondent aux standards de connectivité et logiciels imposés par Apple.

Un système d’exploitation maison développé à Paris

Après avoir utilisé Wear OS de Google depuis sa première montre connectée en 2015, TAG Heuer bascule vers TAG Heuer OS, développé en interne par une équipe de 60 ingénieurs à Paris. Cette plateforme propriétaire propose une interface épurée, des animations redessinées et des menus simplifiés conçus pour accélérer la navigation via l’écran tactile et les poussoirs mécaniques. La Connected Calibre E5 se décline en deux boîtiers : 45 mm avec écran AMOLED de 1,39 pouce et un nouveau format compact de 40 mm équipé d’un écran de 1,20 pouce. Les deux modèles embarquent la puce Snapdragon 5100+ de Qualcomm et intègrent un retour haptique, la luminosité renforcée et la réactivité tactile améliorée.

Une montre connectée avec la certification d’Apple

La certification Made for iPhone répond à une réalité commerciale : environ 70 % des possesseurs de montres connectées TAG Heuer les associent à des iPhone. Cette homologation d’Apple assure un appairage plus rapide, une connectivité Bluetooth et Wi-Fi stabilisée, ainsi que des mises à jour synchronisées avec iOS. Les fonctions essentielles comme les notifications, la gestion des appels et la synchronisation des données de santé fonctionnent désormais sans accroc avec l’iPhone, domaine où les précédents modèles tournant sous Wear OS peinaient à convaincre.

La montre conserve un arsenal complet de capteurs au dos du boîtier : surveillance du rythme cardiaque, oxygénation sanguine SpO2, variabilité cardiaque, suivi du sommeil, fréquence respiratoire et comptage calorique. S’ajoutent à cela la boussole, l’accéléromètre, le gyroscope, le baromètre et GNSS double bande pour une précision GPS accrue. Aucune application tierce, Google Pay ou la 4G n’est supportée.

L’autonomie atteint trois jours en mode économie pour le modèle de 45 mm et deux jours en usage standard. Le modèle de 40 mm tient deux jours ou 1 jour et demi avec l’écran toujours allumé. La charge rapide fournit une journée d’autonomie en 30 à 40 minutes via le nouveau dock USB-C. La charge complète nécessite 90 minutes, soit 1h30.

Disponible dès maintenant dans les boutiques TAG Heuer et en ligne, la Connected Calibre E5 débute à 1 550 euros.