Apple a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube qui vient mettre en avant le design de ses produits et de ses logiciels. Elle n’est pas tout à fait nouvelle cependant, puisque c’était la vidéo d’introduction de la keynote de septembre pour les iPhone 17. Ici, Apple la publie seule.

Une vidéo pour le design des produits Apple

La publicité commence par une citation de Steve Jobs datant de 2003 : « Le design ne se limite pas à l’apparence ou à la sensation. Le design, c’est comment ça fonctionne ».

Nous avons ensuite le droit à un enchaînement de produits et logiciels Apple. Il y a le HomePod, le capteur photo de l’iPhone, l’animation de la charge MagSafe, le chargeur MagSafe, la télécommande de l’Apple TV, l’AirTag, l’interface de l’application Localiser, la fonction de SOS d’urgence par satellite, le flash sur iPhone, la Digital Crown de l’Apple Watch, l’adaptateur secteur d’Apple pour Mac, le Mac Studio, les touches volumes du clavier pour Mac, l’interface de macOS avec le Finder, l’animation de Face ID, l’usage de l’Apple Pencil, les AirPods, les Apple Store et bien plus encore.

Le point commun est que chaque courte vidéo fait un zoom sur l’appareil ou le logiciel pour bien le mettre en avant.

Pour ceux qui souhaitent écouter la musique en fond, il s’agit de Neon: 1. Shinjuku par Hannah Peel & Manchester Collective. Elle est notamment ‎Neon: 1. Shinjuku – Morceau par Hannah Peel & Manchester Collective – Apple Music.