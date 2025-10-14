Apple TV poursuit sa montée en puissance dans le streaming avec une nouvelle production grand public: The Family Plan 2, Suite du film d’action-comédie sorti fin 2023, réunira à nouveau Mark Wahlberg dans le rôle principal, accompagné cette fois de Kit Harington (Game of Thrones), qui incarne le grand méchant de l’histoire. Le film sera disponible le 21 novembre sur la plateforme Apple TV, soit juste avant Thanksgiving aux États-Unis (période lucrative s’il en est).

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Un pari gagnant pour la plateforme de Cupertino

Dans cette suite tournée intégralement en Europe, la famille de Wahlberg se retrouve plongée dans de nouvelles péripéties rocambolesques avec évidemment son lot de poursuites, d’humour et et de décor de fêtes de fin d’année. Apple TV mise donc de nouveau sur le mélange de légèreté et d’action qui avait fait le succès du premier opus. Pour rappel, et bien qu’étrillé par la critique (29 % sur Rotten Tomatoes), le premier film The Family Plan avait séduit le grand public et même signé un record d’audience pour Apple TV. Depuis, la plateforme a consolidé son catalogue avec des succès comme The Gorge et Wolfs, sans même parler de l’arrivée prochaine de F1, gros succès au box-office.