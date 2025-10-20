L’auteur et illustrateur britannique Charlie Mackesy, connu dans le monde entier pour son best-seller « The Boy, the Mole, the Fox and the Horse » (L’enfant, la taupe, le renard et le cheval) – qui a aussi été adapté par Mackesy en un superbe court métrage d’animation éponyme disponible sur Apple TV – a confié que la création de son nouveau livre, Always Remember, a été un véritable parcours du combattant. En cause, le vol de son iPad Pro, sur lequel se trouvaient la majorité de ses croquis et idées.

Image tirée du superbe L’enfant, la taupe, le renard et le cheval, qui a reçu l’Oscar du meilleur court métrage d’animation en 2023

Un vol qui remet tout à zéro

Dans une interview accordée récemment à la BBC, Mackesy a révélé avoir perdu « pas mal de choses » lorsque sa tablette a été dérobée dans sa voiture. « J’avais commencé à faire des dessins et à écrire des situations sur l’iPad, parce que c’était plus simple. J’avais assemblé une grande partie du livre, mais l’appareil ne s’était pas sauvegardé », explique-t-il.Privé de ses esquisses et de ses notes, l’artiste a dû recréer une grande partie du livre à partir de zéro, ce qui a considérablement rallongé le processus d’écriture, déjà étalé sur six ans. Cette mésaventure rappelle l’importance de la sauvegarde des données créatives, un réflexe souvent négligé, même par les artistes les plus aguerris. Il est tout de même dommage, et un peu curieux à vrai dire, que Mackesy n’ait pas activé la sauvegarde automatique de ses documents via iCloud. Malgré cette perte, l’artiste britannique estime que cette épreuve a « redonné du sens » à son travail, enrichissant son œuvre d’une touche d’humanité et de résilience. On se console comme on peut…

A noter que l’ouvrage L’enfant, la taupe, le renard et le cheval est disponible sur Amazon au prix de 18 euros.