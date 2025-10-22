Le Vision Pro M5 d’Apple, évolution directe du modèle lancé en 2024, ne révolutionne pas vraiment le design ni les caractéristiques de son prédécesseur. Mais derrière cette continuité apparente, un changement stratégique majeur s’est opéré : la production du casque passe en effet désormais du sol chinois au Vietnam. Cette bascule de la supply chain illustre à nouveau la volonté d’Apple de réduire sa dépendance à la Chine, alors que les tensions commerciales et les risques géopolitiques persistent (et même s’intensifient).

Le Vision Pro reste un produit à faible volume pour la marque, ce qui en fait un candidat idéal pour tester de nouveaux sites d’assemblage. Et dans le cas du Vision Pro, l’assemblage au Vietnam est déjà une réalité : l’étiquette du modèle M5 précise que l’appareil est désormais « assemblé au Vietnam », marquant ainsi une nouvelle étape dans la diversification de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Un virage industriel dicté par la prudence

Depuis plusieurs années, Apple cherche à rééquilibrer sa production mondiale. Entre les menaces de taxes à l’importation initiées sous l’administration Trump et les interruptions liées à la pandémie, la dépendance à la Chine a révélé ses limites. Le constructeur multiplie donc les alternatives, comme l’Inde, où l’assemblage des iPhone a déjà généré plus de 350 000 emplois.

Le choix du Vietnam n’est pas un hasard : le pays accueille déjà des lignes de production d’AirPods et de MacBook, et Apple prévoit d’y fabriquer son futur Home Hub dès 2026. Avec ce transfert progressif d’une partie de sa supply chain, la firme de Cupertino continue d’adapter sa logistique pour mieux résister aux turbulences politiques et économiques mondiales tout en consolidant son influence industrielle en Asie du Sud-Est.