Et si l’Apple Vision Pro était loin d’être le flop affiché en gros dans nombre de médias ? L’analyste Ming chi Kuo confirmait il y a quelques heures que la demande générale était faible, mais que tout de même, les ventes globales du casque pourraient atteindre le 1/2 million d’unités sur l’année. Pour rappel, nombre de prévisionnistes estimaient avant la présentation du Vision Pro que ce dernier aurait du mal à se vendre à 100 000 unités sur l’année et qu’1/2 million de ventes serait justement un bon démarrage. Il va falloir choisir…

Les « early adopters » derrière le Vision Pro

Mais il y a mieux encore : Kuo note ainsi que la demande du grand public serait faible (qui ça étonne ?) mais qu’en revanche, celle des early adopters serait beaucoup plus forte que prévue. Plus forte au point qu’Apple aurait demandé à ses fournisseurs d’augmenter sensiblement la production du Vision Pro. La fourchette initiale de 500 000 à 600 000 unités passerait ainsi à une fourchette de 700 000 à 800 000 unités. Cela ne signifie évidemment pas que tous ces casques produits vont trouver preneur dès cette année, mais Apple semble désormais confiant que les ventes globales de Vision Pro pourraient atteindre voire dépasser le 1/2 million dès 2024. Loin du crash annoncé donc pour un casque à 3500 dollars/4000 euros. Kuo estime que cette augmentation de la production aura aussi pour conséquence de réduire les délais de livraison.

L’autres bonne nouvelle concerne le faible taux de retour. Kuo affirme que seulement 1% des acheteurs ont renvoyé le casque et que le quart de ces retours concerne des soucis de configuration, bien loin donc du bad buzz médiatique qui a visiblement gonflé à mort quelques cas particuliers pour en faire une tendance générale. Air connu, mais toujours aussi pathétique dès lors que les médias qui ont le plus répété que « le Vision Pro n’intéresse même plus ses propriétaires » sont aussi ceux qui généralement critiquaient sans relâche le casque d’Apple, et ce parfois dès sa présentation. Le « champ de distorsion de la réalité » ne touche visiblement pas seulement les fans les plus ultras d’Apple…