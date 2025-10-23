L’histoire de Sam Sung, ex-employé d’Apple au nom se rapprochant de Samsung, avait amusé Internet en 2012. Dans une nouvelle interview, il révèle comment cette notoriété soudaine a bouleversé sa vie, au point de le pousser à changer de nom pour ne plus être « une blague d’Internet ».

Sam Sung a changé de nom

Aujourd’hui, il s’appelle Sam Struan, un nom de famille choisi en référence à l’un de ses lieux favoris en Écosse. Cette décision radicale est le résultat direct de la viralité connue plus d’une décennie plus tôt. Tout a commencé en 2012, lorsqu’un internaute a publié une photo de sa carte de visite professionnelle Apple sur Reddit. L’image s’est répandue comme une traînée de poudre.

Face à cette situation, sa première réaction fut la peur. Il a confié à Business Insider être devenu paranoïaque à l’idée de perdre son travail chez Apple. « J’étais si effrayé et je voulais juste faire profil bas et garder mon emploi », a-t-il expliqué.

Conscient de l’emballement médiatique, Apple a rapidement pris des mesures pour protéger son employé. Après qu’un journaliste l’a approché sur son lieu de travail, à savoir un Apple Store, la direction l’a retiré de l’espace de vente et a demandé à ses collègues de ne pas révéler son identité aux clients curieux. Ses cartes de visite lui ont également été retirées. Sam Sung a dû lui-même prétendre être quelqu’un d’autre lorsque des clients le reconnaissaient. Progressivement, la blague s’est estompée.

L’après-Apple

En 2013, Sam Sung a finalement quitté Apple, non pas à cause de l’incident, mais par désir de quitter le secteur de la vente. L’année suivante, il a su tirer parti de sa petite notoriété pour une bonne cause, en vendant aux enchères sa dernière carte de visite et son t-shirt bleu porté en Apple Store au profit d’une association caritative.

C’est après avoir quitté l’entreprise qu’il a pris la décision de changer son nom de famille. Il ne regrette pas ce choix aujourd’hui, mais porte un regard plus apaisé sur cette période. Il explique qu’il aurait aimé pouvoir dire à son « lui » plus jeune de voir cela comme « une chose amusante » et de ne pas autant s’inquiéter pour son travail.