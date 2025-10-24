Le marché mondial du PC reprend des couleurs, et Apple en profite plus que jamais. Selon les dernières données de Counterpoint Research, les expéditions de PC ont progressé de 8,1 % au troisième trimestre 2025 par rapport à l’an dernier. Cette reprise s’explique notamment par la fin progressive du support de Windows 10 et par des ajustements stratégiques liés aux politiques tarifaires américaines sur les importations.

Les MacBook tirent la croissance d’Apple

Dans ce contexte de rebond, Apple affiche une hausse impressionnante de 14,9 % de ses ventes sur la période, portée par le succès de ses nouveaux MacBook /Pro et par une adoption croissante dans les entreprises. Cette performance permet à la marque de Cupertino d’afficher le second meilleur taux de croissance, juste derrière Lenovo (+17 %) et devant Asus (+14 %). À l’inverse, Dell enregistre une baisse de 1 % de ses ventes, tandis que les autres fabricants voient leurs livraisons reculer globalement de 3 %.

Vers une nouvelle ère dominée par les PC dopés à l’IA

Minsoo Kang, analyste principal chez Counterpoint, souligne que la croissance actuelle reste essentiellement liée à la migration vers de nouveaux systèmes d’exploitation. Cependant, « la véritable transformation du secteur viendra avec l’essor des PC à intelligence artificielle », précise-t-il. Les premiers effets de cette révolution devraient se faire sentir dès 2026, à mesure que les grands constructeurs lanceront leurs propres puces IA. Une transition qui pourrait, une fois encore, jouer en faveur d’Apple.