La surprise est totale : Apple TV a décidé de ne pas donner suite à l’adaptation du best‑seller Long Island Compromise (Le compromis de Long Island) de Taffy Brodesser‑Akner. Le projet, acquis initialement par la société de production Eden Productions après une bataille d’enchères, n’a finalement jamais reçu de commande formelle de série — une issue qui reste très inhabituelle cocnernant l’adaptation d’un roman à succès.

Un projet repoussé alors que tout semblait aligné

Le roman de Taffy Brodesser‑Akner avait suscité un très fort intérêt avant même sa publication en juillet 2024. Ce dernier avait été acheté par Eden Productions dans le cadre d’une enchère particulièrement disputée, puis proposé à Apple dans le cadre d’un partenariat quinquennal de son producteur exécutif Richard Pepler. Alors même que le travail de préproduction avait démarré, aucune commande de série n’a finalement été accordée à Apple TV, la firme de Cupertino ayant finalement choisi de se retirer du dossier.

Le motif exact de ce désengagement de dernière minute reste encore flou. Certes, de nombreux projets sont laissés de côté au stade du développement, mais il reste rare que l’adaptation d’un roman aussi attendu soit abandonnée avant toute production. Résultat : l’œuvre de Taffy Brodesser‑Akner va désormais être démarchée auprès d’autres diffuseurs ou acteurs du streaming.

Un roman solide, un auteur à succès… et pourtant

Long Island Compromise est le second roman de Brodesser‑Akner après Fleishman Is in Trouble (qui avait déjà été adapté en 2022). Le livre relate l’enlèvement d’un riche homme d’affaires dans les années 1980 et l’impact multigénérationnel de ce traumatisme sur sa famille. Malgré une intrigue captivante — et une maison de production prête à lancer la machine —, Apple aura donc préféré faire machine arrière avant même que la moindre caméra ne soit mise en route. Reste désormais à savoir qui va récupérer le projet…

