L’ouragan Melissa touche les Caraïbes avec tout particulièrement la Jamaïque, entraînant la mort de plusieurs dizaines de personnes. Apple va aider les secours en faisant un don.

Un don d’Apple pour aider les secours

Dans un message sur X (ex-Twitter), Tim Cook, le patron d’Apple, annonce : « Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par les ravages causés par l’ouragan Melissa. Apple fera un don pour aider les efforts de secours sur le terrain ».

Comme c’est souvent le cas, le dirigeant d’Apple ne communique pas le montant. L’information reste confidentielle.

Our hearts go out to all of those impacted by the destruction of Hurricane Melissa. Apple will be making a donation to help with relief efforts on the ground. — Tim Cook (@tim_cook) October 31, 2025

L’ouragan Melissa est un cyclone tropical puissant de catégorie 5 qui a frappé les Caraïbes avec des vents soutenus atteignant près de 300 km/h. Il a notamment frappé durement la Jamaïque, causant des dégâts massifs, des inondations et environ 19 morts, avec des infrastructures détruites à grande échelle. Ensuite, il a traversé le sud-est de Cuba en catégorie 3, les Bahamas et les îles Turques-et-Caïques en catégorie 2, avant de se diriger vers les Bermudes, où il commence à faiblir.

L’ouragan Melissa est considéré comme le plus puissant ouragan à toucher la Jamaïque en 90 ans et se veut la tempête la plus intense enregistrée dans le monde en 2025. Le bilan dans toute la région des Caraïbes s’élève à près de 50 morts, notamment 30 en Haïti, frappée par de fortes pluies même si elle n’a pas été directement touchée par l’ouragan. De vastes zones sont dévastées avec des centaines de milliers de personnes impactées et des efforts d’aide internationale sont en cours.