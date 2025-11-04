Dans la foulée de la refonte de son service de streaming Apple TV, Apple a discrètement dévoilé un nouveau logo pour son offre groupée Apple One. Repéré sur le site actualisé d’Apple TV, ce design coloré donne une identité visuelle à un abonnement qui en était jusqu’ici dépourvu.

Un logo coloré pour Apple One

Le nouveau logo représente l’emblématique pomme d’Apple divisée en six tranches aux couleurs vives. Chaque couleur est une référence directe à l’un des services inclus dans la formule la plus complète, Apple One Premium. Ce choix de design permet de visualiser en un coup d’œil la contenu de l’offre et de créer une identité pour cet abonnement.

Étonnamment, ce nouveau logo n’est pour l’instant visible que sur le site d’Apple TV et n’a pas encore été déployé sur la page dédiée à Apple One. Ce lancement en douceur suggère une transition progressive.

L’apparition de ce logo n’est pas un hasard. Elle s’inscrit dans une démarche plus large de la part d’Apple pour promouvoir ses services. En donnant une image reconnaissable à Apple One au moment même où Apple TV se renouvelle, la firme cherche à rendre son offre groupée plus attractive. Ces abonnements permettent de réaliser des économies par rapport à des abonnements séparées.

Pour rappel, Apple One se décline en trois formules :