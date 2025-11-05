La firme japonaise Nintendo fait (enfin) un pas significatif vers le mobile : l’application Nintendo Store est désormais disponible sur iOS et Android dans plusieurs régions, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et une grande partie de l’Europe. A noter que la version japonaise de l’app, « My Nintendo », existe déjà depuis 2020.

Une vitrine mobile pour l’univers Switch

L’application propose de consulter directement le catalogue Nintendo des jeux destinés aux consoles Switch et Switch 2, mais aussi d’accéder aux accessoires, aux jeux physiques ainsi qu’aux produits dérivés. Bien que l’achat s’effectue toujours via le navigateur web, cette nouvelle interface simplifie grandement l’accès à l’eShop. Les utilisateurs enregistrés peuvent aussi consulter leur historique de jeu — Switch, Switch 2, voire 3DS et Wii U (jusqu’à février 2020) — suivre leurs listes de souhaits (avec alertes lors des soldes) et accéder aux actualités Nintendo.

Fidélisation et services intégrés

La Nintendo Store ne se limite pas à un catalogue : la boutique intègre également un système de récompenses avec check-in en boutiques et des notifications sur les bonnes affaires. En lançant cette application mobile globale, Nintendo confirme son ambition de renforcer sa présence digitale à l’ère des smartphones. Le succès de l’app dépendra désormais de l’engagement des utilisateurs et probablement aussi de la facilité du parcours d’achat.