Apple nous énerve plus que de raison parfois, mais la firme de Cupertino sait aussi faire les choses à sa façon de telle sorte que l’on réprime difficilement un « ah » ! » d’admiration. On apprend donc que le nouveau logo animé d’Apple TV, qui semblait très logiquement avoir été créé avec des outils numériques… est en fait le fruit d’effets « pratiques », soit en l’occurrence du verre, de la lumière, et surtout beaucoup d’huile de coude ! Voilà qui aurait certainement ravi le regretté Steve Jobs.

Apple TV’s colorful new branding was built with glass and captured in-camera. pic.twitter.com/Y8T4jXHKH1 — Andreas Storm (@avstorm) November 6, 2025

Un travail d’orfèvre pour quelques secondes d’animation

Apple a publié une vidéo des coulisses de la fabrication de ce logo animé, une vidéo courte mais suffisante pour s’émerveiller du niveau d’ingéniosité mis en œuvre pour parvenir au résultat souhaité. Une fois de plus, c’est aux créatifs et aux bricoleurs de TBWA\Media Arts Lab que l’on doit ce tour de force. Apple travaille depuis des années avec la célèbre agence de pub et de média, et l’on comprend ici pourquoi. En revanche, la police de caractère du nouveau logo est une pure création d’Apple ; il s’agit de la police SF TV, qui est comme son nom l’indique une variante de la très classique police San Francisco.

Un vrai travail d’orfèvre donc, qui prouve qu’Apple sait encore garder le sens du détail. A noter enfin que ce n’est pas la première fois que la firme de Cupertino privilégie les effets pratiques. Cela avait déjà été le cas pour la confection de certains fonds d’écran animés par exemple, qui semblaient là encore réalisés en numérique.