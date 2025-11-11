Le 11 novembre marque le lancement officiel du Single Day AliExpress, l’événement shopping le plus attendu de l’année. Aujourd’hui, les réductions atteignent jusqu’à -60 % sur une multitude de produits high-tech, maison, mobilité et bien plus encore. Si vous avez préparé votre panier, c’est le moment de valider vos achats pour profiter des meilleures affaires avant les ruptures de stock.

👉 Voir les offres du Single Day sur AliExpress

Des remises exceptionnelles et des coupons à cumuler

En plus des baisses de prix massives sur le site, plusieurs coupons exclusifs permettent d’obtenir des réductions supplémentaires selon le montant de votre commande :

3 € de remise dès 15 € d’achat, avec le coupon S11FR03

5 € de remise dès 29 € d’achat, avec le coupon S11FR05

12 € de remise dès 69 € d’achat, avec le coupon S11FR12

20 € de remise dès 129 € d’achat, avec le coupon S11FR20

40 € de remise dès 249 € d’achat, avec le coupon S11FR40

60 € de remise dès 369 € d’achat, avec le coupon S11FR60

75 € de remise dès 469 € d’achat, avec le coupon S11FR75

85 € de remise dès 549 € d’achat, avec le coupon S11FR85

Ces codes peuvent être combinés avec les promotions déjà en cours pour maximiser vos économies sur des produits de grandes marques.

Les offres les plus attractives du Single Day

Smartphones

Tablettes

Xiaomi Pad 7 (8/256) à 193,94 € (au lieu de 371 €) — bel écran, puce véloce et grosse autonomie pour le multimédia comme pour le jeu, avec le code S11FR20 .

. Samsung Galaxy Tab S10 FE à 319,72 € (au lieu de 580 €) — grand écran 10,9″, S Pen inclus, idéale pour prise de notes et créa, avec le code S11FR60 .

. HOT! iPad 10 à 293 € (au lieu de 379 €) — l’écosystème iPadOS à prix plancher, avec le code S11FR40.

Montres connectées

Casques & écouteurs

Caméras d’action & vlogging

Vidéo

Drone DJI Mini 4K – Caméra 4K, Capteur 12MP, FOV 83°, Stabilisation 3 axes, Portée 15.7 km, Autonomie 31 min (via Paypal – entrepôt France) à 191,37€ avec le code S11FR20

[via Paypal] Drone DJI Mini 5 Pro avec Radiocommande RC-N3 à 537,99€ avec le code S11FR85

Informatique & consoles

Trottinettes & mobilité

Aspirateurs & entretien

PayPal x AliExpress : des réductions additionnelles

En réglant votre commande avec PayPal (y compris le Paiement en 4X PayPal), vous pouvez obtenir des réductions supplémentaires sur les commandes éligibles :

20 € de réduction dès 199 € d’achat

33 € de réduction dès 299 € d’achat

Une manière simple de cumuler les avantages tout en profitant d’un paiement sécurisé et flexible.

Secouez et gagnez : des surprises à découvrir

Pendant toute la durée du Single Day, participez à l’animation « Secouez et gagnez » pour tenter de remporter des coupons exclusifs et d’autres récompenses instantanées. Une façon ludique d’augmenter encore vos chances de réaliser de bonnes affaires.

Pages dédiées sur AliExpress :

Pour finir AliExprss propose des pages dédiés avec des réductions :

En résumé

Le Single Day AliExpress bat son plein, et les offres sont déjà nombreuses. Profitez de réductions allant jusqu’à -60 %, cumulez vos coupons promotionnels, et utilisez PayPal pour débloquer encore plus d’avantages. Les meilleures affaires se jouent aujourd’hui — alors ne tardez pas, les stocks sont limités !