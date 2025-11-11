Le 11 novembre marque le lancement officiel du Single Day AliExpress, l’événement shopping le plus attendu de l’année. Aujourd’hui, les réductions atteignent jusqu’à -60 % sur une multitude de produits high-tech, maison, mobilité et bien plus encore. Si vous avez préparé votre panier, c’est le moment de valider vos achats pour profiter des meilleures affaires avant les ruptures de stock.

Des remises exceptionnelles et des coupons à cumuler

En plus des baisses de prix massives sur le site, plusieurs coupons exclusifs permettent d’obtenir des réductions supplémentaires selon le montant de votre commande :

  • 3 € de remise dès 15 € d’achat, avec le coupon S11FR03
  • 5 € de remise dès 29 € d’achat, avec le coupon S11FR05
  • 12 € de remise dès 69 € d’achat, avec le coupon S11FR12
  • 20 € de remise dès 129 € d’achat, avec le coupon S11FR20
  • 40 € de remise dès 249 € d’achat, avec le coupon S11FR40
  • 60 € de remise dès 369 € d’achat, avec le coupon S11FR60
  • 75 € de remise dès 469 € d’achat, avec le coupon S11FR75
  • 85 € de remise dès 549 € d’achat, avec le coupon S11FR85

Ces codes peuvent être combinés avec les promotions déjà en cours pour maximiser vos économies sur des produits de grandes marques.

Les offres les plus attractives du Single Day

Smartphones

  • Poco X7 Pro 8/256 à 190 € (au lieu de 273 €) — puce Dimensity, écran 120 Hz et grosse batterie pour un rapport perf/prix agressif, avec le code S11FR20.
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G à 216,90 € (au lieu de 271 €) — capteur 200 Mpx, 120 Hz et charge ultra-rapide, le tout bien en-dessous des 250 €, avec le code S11FR40.
  • Samsung Galaxy S25 Ultra à 831 € (au lieu de 1 471 €) — écran QHD+, téléobjectifs dopés à l’IA et SoC très puissant pour un flagship à prix cassé, avec le code S11FR85.
  • Google Pixel 10 à 612 € — photo de référence, promesse de mises à jour longues et Android propre, avec le code S11FR85.

Tablettes

Montres connectées

Casques & écouteurs

Caméras d’action & vlogging

Vidéo

  • Drone DJI Mini 4K – Caméra 4K, Capteur 12MP, FOV 83°, Stabilisation 3 axes, Portée 15.7 km, Autonomie 31 min (via Paypal – entrepôt France) à 191,37€ avec le code S11FR20
  • [via Paypal] Drone DJI Mini 5 Pro avec Radiocommande RC-N3 à 537,99€ avec le code S11FR85

Informatique & consoles

Trottinettes & mobilité

Aspirateurs & entretien

PayPal x AliExpress : des réductions additionnelles

En réglant votre commande avec PayPal (y compris le Paiement en 4X PayPal), vous pouvez obtenir des réductions supplémentaires sur les commandes éligibles :

  • 20 € de réduction dès 199 € d’achat
  • 33 € de réduction dès 299 € d’achat

Une manière simple de cumuler les avantages tout en profitant d’un paiement sécurisé et flexible.

Secouez et gagnez : des surprises à découvrir

Pendant toute la durée du Single Day, participez à l’animation « Secouez et gagnez » pour tenter de remporter des coupons exclusifs et d’autres récompenses instantanées. Une façon ludique d’augmenter encore vos chances de réaliser de bonnes affaires.

 

Pages dédiées sur AliExpress :

Pour finir AliExprss propose des pages dédiés avec des réductions :

En résumé

Le Single Day AliExpress bat son plein, et les offres sont déjà nombreuses. Profitez de réductions allant jusqu’à -60 %, cumulez vos coupons promotionnels, et utilisez PayPal pour débloquer encore plus d’avantages. Les meilleures affaires se jouent aujourd’hui — alors ne tardez pas, les stocks sont limités !