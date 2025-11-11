[Màj – Promo] C’est parti pour Single Day AliExpress : les meilleures offres high-tech pendant 24h
Le 11 novembre marque le lancement officiel du Single Day AliExpress, l’événement shopping le plus attendu de l’année. Aujourd’hui, les réductions atteignent jusqu’à -60 % sur une multitude de produits high-tech, maison, mobilité et bien plus encore. Si vous avez préparé votre panier, c’est le moment de valider vos achats pour profiter des meilleures affaires avant les ruptures de stock.
👉 Voir les offres du Single Day sur AliExpress
Des remises exceptionnelles et des coupons à cumuler
En plus des baisses de prix massives sur le site, plusieurs coupons exclusifs permettent d’obtenir des réductions supplémentaires selon le montant de votre commande :
- 3 € de remise dès 15 € d’achat, avec le coupon S11FR03
- 5 € de remise dès 29 € d’achat, avec le coupon S11FR05
- 12 € de remise dès 69 € d’achat, avec le coupon S11FR12
- 20 € de remise dès 129 € d’achat, avec le coupon S11FR20
- 40 € de remise dès 249 € d’achat, avec le coupon S11FR40
- 60 € de remise dès 369 € d’achat, avec le coupon S11FR60
- 75 € de remise dès 469 € d’achat, avec le coupon S11FR75
- 85 € de remise dès 549 € d’achat, avec le coupon S11FR85
Ces codes peuvent être combinés avec les promotions déjà en cours pour maximiser vos économies sur des produits de grandes marques.
Les offres les plus attractives du Single Day
Smartphones
- Poco X7 Pro 8/256 à 190 € (au lieu de 273 €) — puce Dimensity, écran 120 Hz et grosse batterie pour un rapport perf/prix agressif, avec le code S11FR20.
- Redmi Note 14 Pro+ 5G à 216,90 € (au lieu de 271 €) — capteur 200 Mpx, 120 Hz et charge ultra-rapide, le tout bien en-dessous des 250 €, avec le code S11FR40.
- Samsung Galaxy S25 Ultra à 831 € (au lieu de 1 471 €) — écran QHD+, téléobjectifs dopés à l’IA et SoC très puissant pour un flagship à prix cassé, avec le code S11FR85.
- Google Pixel 10 à 612 € — photo de référence, promesse de mises à jour longues et Android propre, avec le code S11FR85.
Tablettes
- Xiaomi Pad 7 (8/256) à 193,94 € (au lieu de 371 €) — bel écran, puce véloce et grosse autonomie pour le multimédia comme pour le jeu, avec le code S11FR20.
- Samsung Galaxy Tab S10 FE à 319,72 € (au lieu de 580 €) — grand écran 10,9″, S Pen inclus, idéale pour prise de notes et créa, avec le code S11FR60.
- HOT! iPad 10 à 293 € (au lieu de 379 €) — l’écosystème iPadOS à prix plancher, avec le code S11FR40.
Montres connectées
- Samsung Galaxy Watch 7 à 149,51 € — suivi santé complet (ECG, SpO2), GPS et Wear OS fluide, sans code requis.
- Huawei Watch GT 5 à 164,99 € (au lieu de 199 €) — autonomie longue et design premium, avec le code S11FR20.
- Garmin Forerunner 165 à 159,21 € (au lieu de 279 €) — métriques course précises et appli ultra-complète, avec le code S11FR20.
- Montre connectée Garmin Forerunner 255 – GPS, 46mm, Grise à 153,28€ avec le code S11FR20
Casques & écouteurs
- Sony WH-1000XM5 à 188,92 € (au lieu de 299 €) — référence ANC, confort et 30 h d’autonomie, avec le code S11FR20.
- Bose QuietComfort à 150,23 € (au lieu de 199 €) — signature sonore équilibrée et réduction de bruit efficace, avec le code S11FR20.
- Shokz OpenDots One à 149,81 € — écouteurs à clipser, formats ouverts pour rester à l’écoute de l’environnement, sans code requis.
- Casque sans fil Sony WH-1000XM4 à 159€ avec le code 11FR20
Caméras d’action & vlogging
- HOT! GoPro Hero 13 à 318,91 € (au lieu de 449 €) — 5,3K/60, double écran et robustesse pour l’aventure, sans code requis.
- Insta360 X5 à 397,45 € (au lieu de 589 €) — 360° en haute définition, stabilisation FlowState, autonomie généreuse, avec le code S11FR60.
- DJI Osmo Pocket 3 à 349,42 € (au lieu de 539 €) — gimbal de poche 4K/120 avec suivi intelligent, avec le code S11FR60.
Vidéo
- Drone DJI Mini 4K – Caméra 4K, Capteur 12MP, FOV 83°, Stabilisation 3 axes, Portée 15.7 km, Autonomie 31 min (via Paypal – entrepôt France) à 191,37€ avec le code S11FR20
- [via Paypal] Drone DJI Mini 5 Pro avec Radiocommande RC-N3 à 537,99€ avec le code S11FR85
Informatique & consoles
- AMD Ryzen 7 7800X3D à 238,69 € (au lieu de 320 €) — top perfs gaming grâce au 3D V-Cache, avec le code S11FR40.
- Mini PC BMAX B10 Pro à 322,25 € (au lieu de 480 €) — Core i7, 24 Go RAM, SSD 1 To dans un boîtier compact, avec le code S11FR60.
- Écran portable Uperfect 16″ 4K à 134,99 € — IPS 3840×2400, USB-C/HDMI et 0,93 kg pour la mobilité, avec le code S11FR20.
- Nintendo Switch 2 (pack Mario Kart) à 388,57 € (au lieu de 454,90 €) — hybride salon/portable avec jeu inclus, avec le code S11FR60.
Trottinettes & mobilité
- HOT! Xiaomi Scooter Elite à 249 € (au lieu de 349,99 €) — moteur 400/700 W, pneus 10″, double suspension et jusqu’à 45 km d’autonomie, sans code requis.
- iScooter i9 à 110,93 € — compacte, pneus anti-crevaison et 25 km d’autonomie, avec le code S11FR20.
- iScooter i9 Max à 194,59 € — moteur 500 W, suspensions AV/AR, ~35 km d’autonomie, avec le code S11FR20.
Aspirateurs & entretien
- Xiaomi Robot Vacuum X20+ à 339,90 € (au lieu de 399 €) — aspire/lave avec station tout-en-un (vidage, nettoyage, séchage), avec le code S11FR60.
- Tineco Floor One i5 Stretch à 209,30 € (au lieu de 249 €) — aspire et lave, manche inclinable 180°, base d’auto-nettoyage, sans code requis.
- Roborock Flexi à 168,61 € (au lieu de 349 €) — aspiration puissante, lavage sous pression et station de séchage 70 °C, avec le code S11FR20.
PayPal x AliExpress : des réductions additionnelles
En réglant votre commande avec PayPal (y compris le Paiement en 4X PayPal), vous pouvez obtenir des réductions supplémentaires sur les commandes éligibles :
- 20 € de réduction dès 199 € d’achat
- 33 € de réduction dès 299 € d’achat
Une manière simple de cumuler les avantages tout en profitant d’un paiement sécurisé et flexible.
Secouez et gagnez : des surprises à découvrir
Pendant toute la durée du Single Day, participez à l’animation « Secouez et gagnez » pour tenter de remporter des coupons exclusifs et d’autres récompenses instantanées. Une façon ludique d’augmenter encore vos chances de réaliser de bonnes affaires.
Pages dédiées sur AliExpress :
Pour finir AliExprss propose des pages dédiés avec des réductions :
En résumé
Le Single Day AliExpress bat son plein, et les offres sont déjà nombreuses. Profitez de réductions allant jusqu’à -60 %, cumulez vos coupons promotionnels, et utilisez PayPal pour débloquer encore plus d’avantages. Les meilleures affaires se jouent aujourd’hui — alors ne tardez pas, les stocks sont limités !