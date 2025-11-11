Apple revisite l’esprit de ses emblématiques chaussettes pour iPod (iPod socks) avec le lancement de l’ iPhone Pocket, un accessoire premium imaginé en collaboration avec le célèbre créateur de mode japonais Issey Miyake. Réalisé à partir d’un tissu extensible tricoté en 3D, ce petit étui modulable s’inspire des codes du prêt-à-porter contemporain pour transformer le smartphone en véritable accessoire de mode.

Proposé en deux formats — avec sangle courte à 149,95 $ et longue à 229,95 $ —, l’ iPhone Pocket ne se contente pas de protéger l’appareil mais peut aussi accueillir de petits objets du quotidien comme des clés ou des cartes. Sa matière flexible permet même d’entrevoir l’écran sans retirer le téléphone de sa housse.

Une édition limitée disponible dans quelques pays

Pensé comme un produit de collection, l’iPhone Pocket sera commercialisé à partir de ce vendredi en quantité limitée et uniquement dans certains marchés, dont les États-Unis, la France, le Japon et le Royaume-Uni. L’accessoire sera également exposé dans une sélection restreinte d’Apple Stores.

Côté style, la version à sangle courte se décline en huit coloris éclatants — du citron au saphir, en passant par le rose et le noir — tandis que le modèle à sangle longue se concentre sur trois teintes plus sobres, soit saphir, cannelle et noir. Avec l’iPhone Pocket, Apple poursuit en tout cas sa stratégie d’intégration du design et du « lifestyle » dans son écosystème.