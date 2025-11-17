Samsung aurait opéré un changement de stratégie de dernière minute pour son futur Galaxy S26. Selon le média coréen NewsPim, l’entreprise a abandonné un projet de refonte majeure pour son smartphone afin de pouvoir rivaliser avec la politique tarifaire d’Apple pour l’iPhone 17. Il s’attendait à ce qu’Apple augmente ses prix.

Un ambitieux Galaxy S26 Pro sacrifié pour rester compétitif

Les récentes hésitations des leakers sur le nom et l’épaisseur du prochain smartphone haut de gamme de Samsung s’expliqueraient par ce revirement. Initialement, Samsung prévoyait un smartphone beaucoup plus fin, baptisé en interne Galaxy S26 Pro, doté d’une batterie avec une capacité de 4 900 mAh.

Ce projet aurait cependant été abandonné le mois dernier. La raison principale serait la nécessité de maintenir un prix compétitif face à l’iPhone 17, proposé à 969 euros par Apple. Ce modèle a également connu des améliorations intéressantes, dont l’écran 120 Hz. La hausse des coûts des composants clés, comme le processeur et la RAM, a également poussé Samsung à la prudence pour ne pas faire grimper la facture finale.

Ce changement de cap ne signifie pas que le Galaxy S26 sera dénué d’améliorations. Le nouveau smartphone, plus conservateur, prévoit une épaisseur de 7,24 mm, très proche de celle du Galaxy S25 (7,2 mm). La capacité de la batterie devrait tout de même progresser pour atteindre 4 300 mAh, soit un gain de 300 mAh par rapport à la génération actuelle.

Sous le capot, le smartphone embarquerait des puces de nouvelle génération, à savoir le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm ou l’Exynos 2600 de Samsung selon les régions. De plus, la version Ultra du Galaxy S26 devrait bien intégrer la nouvelle technologie d’écran de confidentialité Flex Magic Pixel.