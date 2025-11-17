Apple commercialise depuis vendredi l’iPhone Pocket, un nouvel accessoire de mode en partenariat avec ISSEY MIYAKE qui fait office de chaussette pour protéger le smartphone. Le produit est cher, avec deux variantes vendues respectivement 159,95 et 249,95 euros. Et pourtant, c’est (presque) la rupture de stock.

Une rupture de stock pour l’iPhone Pocket en France

En France, le modèle court de l’iPhone Pocket est vendu pour 159,95 euros et le modèle long est à 249,95 euros. Un coup d’œil sur l’Apple Store en ligne français montre qu’il n’y a plus aucun stock pour le modèle long. En effet, Apple affiche la mention « Épuisé ». En ce qui concerne le modèle court, six coloris sur huit ne sont plus en stock. Il reste seulement les modèles citron et cannelle.

Voici comment Apple présente son accessoire :

L’iPhone Pocket est une collaboration entre Apple et ISSEY MIYAKE. Basé sur un respect mutuel et une approche partagée du design, il s’inspire du concept « a piece of cloth » (une pièce de tissu) et présente une construction unique en maille 3D conçue pour envelopper entièrement l’iPhone, tout en s’étendant pour s’adapter à vos objets du quotidien. Doté d’une structure en maille côtelée évoquant le plissé original d’ISSEY MIYAKE, l’iPhone Pocket est une belle façon de porter et de transporter l’iPhone. Lorsqu’il est étiré, le textile ajouré laisse subtilement entrevoir son contenu et vous permet d’apercevoir l’écran de votre iPhone. Né de l’idée de créer une poche supplémentaire, tout en étant ludique et polyvalent, l’iPhone Pocket est disponible dans un format court (en huit couleurs) et dans un format long (en trois couleurs), et peut se porter de différentes manières : à la main, attaché à un sac ou directement sur le corps.

Également un succès en Apple Store

Il faut savoir qu’Apple a également vendu son accessoire dans une poignée d’Apple Store. En France, c’est l’Apple Store Marché Saint-Germain à Paris qui a été choisi. Selon Numerama, la boutique avait 300 exemplaires du modèle long saphir, 300 exemplaires du modèle long cannelle, 300 exemplaires du modèle noir et un nombre inconnu du modèle couleur.

Il se trouve que les 900 exemplaires du modèle long ont été vendus en une heure. Le stock a concerné aussi bien les commandes sur place que l’Apple Store en ligne. En effet, l’Apple Store Marché Saint-Germain s’est occupé de l’expédition des commandes en ligne.

En parlant de cet Apple Store, Apple a réellement mis en avant le côté accessoire de mode avec l’iPhone Pocket. En effet, des miroirs étaient présents pour que les personnes sur place puissent le tester et se faire un avis. D’ailleurs, Apple a prêté le produit à plusieurs influenceurs mode dans le monde pour bien le mettre en avant.