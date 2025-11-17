Bien que cher, l’iPhone Pocket est déjà (presque) en rupture de stock
Apple commercialise depuis vendredi l’iPhone Pocket, un nouvel accessoire de mode en partenariat avec ISSEY MIYAKE qui fait office de chaussette pour protéger le smartphone. Le produit est cher, avec deux variantes vendues respectivement 159,95 et 249,95 euros. Et pourtant, c’est (presque) la rupture de stock.
Une rupture de stock pour l’iPhone Pocket en France
En France, le modèle court de l’iPhone Pocket est vendu pour 159,95 euros et le modèle long est à 249,95 euros. Un coup d’œil sur l’Apple Store en ligne français montre qu’il n’y a plus aucun stock pour le modèle long. En effet, Apple affiche la mention « Épuisé ». En ce qui concerne le modèle court, six coloris sur huit ne sont plus en stock. Il reste seulement les modèles citron et cannelle.
Voici comment Apple présente son accessoire :
L’iPhone Pocket est une collaboration entre Apple et ISSEY MIYAKE. Basé sur un respect mutuel et une approche partagée du design, il s’inspire du concept « a piece of cloth » (une pièce de tissu) et présente une construction unique en maille 3D conçue pour envelopper entièrement l’iPhone, tout en s’étendant pour s’adapter à vos objets du quotidien.
Doté d’une structure en maille côtelée évoquant le plissé original d’ISSEY MIYAKE, l’iPhone Pocket est une belle façon de porter et de transporter l’iPhone. Lorsqu’il est étiré, le textile ajouré laisse subtilement entrevoir son contenu et vous permet d’apercevoir l’écran de votre iPhone. Né de l’idée de créer une poche supplémentaire, tout en étant ludique et polyvalent, l’iPhone Pocket est disponible dans un format court (en huit couleurs) et dans un format long (en trois couleurs), et peut se porter de différentes manières : à la main, attaché à un sac ou directement sur le corps.
Également un succès en Apple Store
Il faut savoir qu’Apple a également vendu son accessoire dans une poignée d’Apple Store. En France, c’est l’Apple Store Marché Saint-Germain à Paris qui a été choisi. Selon Numerama, la boutique avait 300 exemplaires du modèle long saphir, 300 exemplaires du modèle long cannelle, 300 exemplaires du modèle noir et un nombre inconnu du modèle couleur.
Il se trouve que les 900 exemplaires du modèle long ont été vendus en une heure. Le stock a concerné aussi bien les commandes sur place que l’Apple Store en ligne. En effet, l’Apple Store Marché Saint-Germain s’est occupé de l’expédition des commandes en ligne.
En parlant de cet Apple Store, Apple a réellement mis en avant le côté accessoire de mode avec l’iPhone Pocket. En effet, des miroirs étaient présents pour que les personnes sur place puissent le tester et se faire un avis. D’ailleurs, Apple a prêté le produit à plusieurs influenceurs mode dans le monde pour bien le mettre en avant.
On en est donc là : l’“iPhone Pocket”, ou l’iPhone « chaussette » autrement dit une simple chaussette pour iPhone, est vendue comme un accessoire indispensable — et bien sûr à un prix complètement déraisonnable. Un bout de tissu rebrandé en “innovation”, et la foule suit, hypnotisée par le logo comme par un phare dans la nuit.Ce n’est plus de la consommation, c’est de la dévotion. On en arrive à célébrer une housse ridicule comme si elle avait quelque chose de révolutionnaire, alors qu’elle n’est que le symbole parfait d’un abrutissement collectif qui confond marketing et nécessité.Au final, ce n’est pas la chaussette qui est absurde. C’est le fait que certains soient fiers de l’acheter
Au point ou en sont les choses, qu’ils sortent une brosse a chiote a 200€ qui a les mm fonctions qu’une brosse a 5€ les gens seront fiers 🤮
L’important reste les ventes, si des clients sont prêts a débourser cette somme pour ce produit alors pourquoi se priver, l’avidité/cupidité 👌
Je suis sans voix devant l’article et son prix, tout comme je le suis en lisant ton commentaire. Tu as quand même réussi à tout mélanger. Tu crois vraiment qu’une boîte qui sort un produit va te dire « Notre produit est nul ne l’achetez pas ! » ?! Il n’y a rien d’indispensable la dedans, tu mélanges tout. Même si je trouve ce produit absurbe il semblent bien se vendre et rien que pour ça Apple a réussi son pari. Ensuite faut arrêter de croire que tout les produits Apple doivent être des révolutions. D’ailleurs les révolutions Apple sont bien loin. Tu n’as sûrement pas oublié la lingette. Après les gens achètent ce qu’ils veulent. Je ne pense que pas que tu apprécies qu’on te dénigres ou te dise que t’es un pigeon d’acheter quelque chose qui te fait plaisir. Un peu de mesure et arrêtez de vous dresser systématiquement les uns contre les autres. C’est pas toi vu le reste du monde…
Je pense que tu interprètes mon message bien au-delà de ce que j’ai réellement dit.Mon post pointait un phénomène — pas les individus. Je n’ai jamais demandé à Apple d’admettre que son produit est inutile, ni affirmé que ceux qui l’achètent sont des “pigeons”. Je critiquais le marketing qui transforme un objet banal en “indispensable”, et la manière dont certains finissent par défendre ces choix comme si c’était une cause à porter. C’est une analyse du système, pas une attaque personnelle.Tu as l’air de croire que je mélange tout, mais je parlais uniquement de cette tendance à sacraliser des produits anodins, pas de l’ensemble du catalogue Apple ni de ceux qui se font plaisir en achetant ce qu’ils veulent. Les gens ont évidemment le droit d’acheter ce qui leur plaît, tout comme j’ai le droit de trouver absurde la manière dont certains accessoires sont présentés — et reçus.On peut tout à fait critiquer un mécanisme de consommation sans dénigrer les consommateurs. C’est ce que j’ai fait, et rien de plus. Un peu de nuance ne ferait pas de mal.