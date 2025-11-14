Après la présentation il y a quelques jours, Apple met en vente l’iPhone Pocket, une pochette pour protéger son smartphone créée en collaboration avec ISSEY MIYAKE.

C’est parti pour la vente de l’iPhone Pocket

En apparence, l’iPhone Pocket peut rappeler la chaussette iPod d’Apple. Mais il y a tout de même une grosse différence ici, à savoir le prix. Pour l’iPod, l’accessoire coûtait 29 €. Pour l’iPhone Pocket, il faut débourser 159,95 € dans sa version courte et 249,95 € dans sa version longue sur l’Apple Store en ligne.

Voici comment Apple présente l’accessoire :

L’iPhone Pocket est une collaboration entre Apple et ISSEY MIYAKE. Basé sur un respect mutuel et une approche partagée du design, il s’inspire du concept « a piece of cloth » (une pièce de tissu) et présente une construction unique en maille 3D conçue pour envelopper entièrement l’iPhone, tout en s’étendant pour s’adapter à vos objets du quotidien. Doté d’une structure en maille côtelée évoquant le plissé original d’ISSEY MIYAKE, l’iPhone Pocket est une belle façon de porter et de transporter l’iPhone. Lorsqu’il est étiré, le textile ajouré laisse subtilement entrevoir son contenu et vous permet d’apercevoir l’écran de votre iPhone. Né de l’idée de créer une poche supplémentaire, tout en étant ludique et polyvalent, l’iPhone Pocket est disponible dans un format court (en huit couleurs) et dans un format long (en trois couleurs), et peut se porter de différentes manières : à la main, attaché à un sac ou directement sur le corps.

Il reste du stock pour les huit coloris du modèle court. En revanche, le modèle long est déjà en rupture de stock pour deux des trois coloris en France.

Aussi, l’accessoire est vendu dans seulement huit pays, dont la France. On peut aussi le voir dans une poignée d’Apple Store, en plus de l’acheter sur l’Apple Store en ligne. En France, seul l’Apple Store Marché Saint-Germain à Paris le propose.