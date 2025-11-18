Apple dévoile les podcasts les plus populaires de 2025
Apple a levé le voile sur les podcasts qui ont été les plus populaires tout au long de l’année 2025. Le classement complet à retrouver sur cette page dédiée.
Vous pouvez explorer l’intégralité du classement 2025 jusqu’à la fin de l’année directement dans l’onglet Nouveautés de l’application Apple Podcasts. Le classement 2025 offre plusieurs perspectives sur les plus grands succès de l’année, notamment :
- Les émissions les plus populaires, les podcasts les plus écoutés de l’année.
- Les nouvelles émissions les plus populaires, les plus grands succès qui ont fait leur apparition en 2025.
- Les émissions les plus suivies, les podcasts qui ont gagné le plus de nouveaux abonnés.
- Les émissions les plus partagées, les contenus que les auditeurs ont le plus souvent partagés avec leurs amis et sur les réseaux sociaux.
- Les chaînes les plus populaires, un aperçu des chaînes les plus populaires, en fonction de leur audience.
Voici donc les classements des meilleurs podcasts en France en 2025 selon Apple.
Les meilleurs podcasts de 2025
- LEGEND – Guillaume Pley
- Affaires sensibles – France Inter
- Hondelatte Raconte – Christophe Hondelatte
- Les Pieds sur terre – France Culture
- Les Grosses Têtes – RTL
- HugoDécrypte – Actus et interviews
- CHRONIQUES CRIMINELLES – TF1
- Entrez dans l’Histoire – RTL
- Émotions – Louie Media
- Transfert – Slate.fr
Les meilleurs nouveaux podcasts
- Ton Quotidien avec Pablo Mira
- Women Stories – Récits de vie – Bliss Studio
- La fabrique du mensonge – France Télévisions
- TED en Français
- SAFE PACE – Le podcast des sports d’endurance, présenté par Hugo Clément
- Le piège : dans les coulisses du développement personnel
- Adulescence – France Inter
- Le Fil Mental – Fabien Olicard
- Alice Underground – Nouvelles Écoutes
- Une philosophie, le podcast de Charles Pépin
Classement des épisodes
- NICOLAS SARKOZY : CONFESSIONS INÉDITES DE L’ANCIEN PRÉSIDENT (parentalité, rumeurs, drames, succès)
- Somnifère du 05/02 – Le chagrin de Camille
- #273 – ANNA ROY, ÉNORME…
- L’affaire Priscillia Gonzales : Un cadavre de trop au cimetière
- Suzanne de Canson, l’héritière dépouillée – Partie 1/3
- La famille idéale
- Quatre mois à la dérive, en couple, à travers le Pacifique
- Piégée dans un resort de luxe
- La der de « La dernière » au Théâtre du Châtelet : l’intégrale, partie 1
- Kyan Khojandi et le riz croustillant au beurre
Classement des podcasts payants
- Transfert – Slate.fr
- LE CODE Radio avec Mehdi Maïzi
- Hondelatte Raconte – Christophe Hondelatte
- Home(icides) – Bababam
- Extrasensory – Apple TV
- The Daily – New York Times
- La Traque – Bababam
- Encore une histoire
- Légendes Industries Radio – Apple Music
- 100 Best Albums Radio – Apple Music
Les podcasts les plus suivis
- LEGEND – Guillaume Pley
- HugoDécrypte – Actus et interviews
- Affaires sensibles – France Inter
- La dernière – Radio Nova
- L’Heure du Monde – Le Monde
- Entrez dans l’Histoire – RTL
- Liste de lecture – Quotidien
- Émotions – Louie Media
- Choses à Savoir – Culture générale
- Les Pieds sur terre – France Culture
Les podcasts les plus partagés
- Coran de Ton coeur – Oustadha Zaynab
- LEGEND – Guillaume Pley
- Les Baladeurs – Les Others
- Fifty States — un Podcast Quotidien
- Naufragés – une histoire vraie – France Inter
- Affaires sensibles – France Inter
- Émotions – Louie Media
- Métamorphose, éveille ta conscience ! – Anne Ghesquière
- Les Pieds sur terre – France Culture
- Liste de lecture – Quotidien
Les épisodes les plus partagés
- NUTRITIONNISTE SPÉCIALISTE DU SUCRE : LES ALIMENTS SURPRENANTS POUR ÊTRE EN BONNE SANTÉ !
- #483 – Carlos Ghosn – Out of the box : masterclass business de l’évadé du siècle
- Chacun son beauf : à quoi sert le mépris de classe ?
- Soumission chimique : il n’y a pas de “drogue du violeur”
- 220 – TDAH : Comprendre et briser les stéréotypes – Pr Nader Perroud, psychiatre
- Être en retard sur sa vie : l’importance de faire des choix, avec le docteur en neurosciences Albert Moukheiber
- Pourquoi est-on si fatigué·e ?
- #303 – BEN MAZUÉ, MA FAMILLE, MON PARADIS
- #81 – Notre mort, parlons-en
- #87 — La grande traversée des Alpes, avec Kilian Jornet
Classement des chaînes
- France Inter
- RTL
- France Culture
- France Télévisions
- Louie Media
- Hondalatte raconte
- Initial Studio
- RMC
- Choses à Savoir
- Binge Audio