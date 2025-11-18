Apple a levé le voile sur les podcasts qui ont été les plus populaires tout au long de l’année 2025. Le classement complet à retrouver sur cette page dédiée.

Vous pouvez explorer l’intégralité du classement 2025 jusqu’à la fin de l’année directement dans l’onglet Nouveautés de l’application Apple Podcasts. Le classement 2025 offre plusieurs perspectives sur les plus grands succès de l’année, notamment :

Les émissions les plus populaires, les podcasts les plus écoutés de l’année.

Les nouvelles émissions les plus populaires, les plus grands succès qui ont fait leur apparition en 2025.

Les émissions les plus suivies, les podcasts qui ont gagné le plus de nouveaux abonnés.

Les émissions les plus partagées, les contenus que les auditeurs ont le plus souvent partagés avec leurs amis et sur les réseaux sociaux.

Les chaînes les plus populaires, un aperçu des chaînes les plus populaires, en fonction de leur audience.

Voici donc les classements des meilleurs podcasts en France en 2025 selon Apple.

Les meilleurs podcasts de 2025

LEGEND – Guillaume Pley

Affaires sensibles – France Inter

Hondelatte Raconte – Christophe Hondelatte

Les Pieds sur terre – France Culture

Les Grosses Têtes – RTL

HugoDécrypte – Actus et interviews

CHRONIQUES CRIMINELLES – TF1

Entrez dans l’Histoire – RTL

Émotions – Louie Media

Transfert – Slate.fr

Les meilleurs nouveaux podcasts

Ton Quotidien avec Pablo Mira

Women Stories – Récits de vie – Bliss Studio

La fabrique du mensonge – France Télévisions

TED en Français

SAFE PACE – Le podcast des sports d’endurance, présenté par Hugo Clément

Le piège : dans les coulisses du développement personnel

Adulescence – France Inter

Le Fil Mental – Fabien Olicard

Alice Underground – Nouvelles Écoutes

Une philosophie, le podcast de Charles Pépin

Classement des épisodes

NICOLAS SARKOZY : CONFESSIONS INÉDITES DE L’ANCIEN PRÉSIDENT (parentalité, rumeurs, drames, succès)

Somnifère du 05/02 – Le chagrin de Camille

#273 – ANNA ROY, ÉNORME…

L’affaire Priscillia Gonzales : Un cadavre de trop au cimetière

Suzanne de Canson, l’héritière dépouillée – Partie 1/3

La famille idéale

Quatre mois à la dérive, en couple, à travers le Pacifique

Piégée dans un resort de luxe

La der de « La dernière » au Théâtre du Châtelet : l’intégrale, partie 1

Kyan Khojandi et le riz croustillant au beurre

Classement des podcasts payants

Transfert – Slate.fr

LE CODE Radio avec Mehdi Maïzi

Hondelatte Raconte – Christophe Hondelatte

Home(icides) – Bababam

Extrasensory – Apple TV

The Daily – New York Times

La Traque – Bababam

Encore une histoire

Légendes Industries Radio – Apple Music

100 Best Albums Radio – Apple Music

Les podcasts les plus suivis

LEGEND – Guillaume Pley

HugoDécrypte – Actus et interviews

Affaires sensibles – France Inter

La dernière – Radio Nova

L’Heure du Monde – Le Monde

Entrez dans l’Histoire – RTL

Liste de lecture – Quotidien

Émotions – Louie Media

Choses à Savoir – Culture générale

Les Pieds sur terre – France Culture

Les podcasts les plus partagés

Coran de Ton coeur – Oustadha Zaynab

LEGEND – Guillaume Pley

Les Baladeurs – Les Others

Fifty States — un Podcast Quotidien

Naufragés – une histoire vraie – France Inter

Affaires sensibles – France Inter

Émotions – Louie Media

Métamorphose, éveille ta conscience ! – Anne Ghesquière

Les Pieds sur terre – France Culture

Liste de lecture – Quotidien

Les épisodes les plus partagés

NUTRITIONNISTE SPÉCIALISTE DU SUCRE : LES ALIMENTS SURPRENANTS POUR ÊTRE EN BONNE SANTÉ !

#483 – Carlos Ghosn – Out of the box : masterclass business de l’évadé du siècle

Chacun son beauf : à quoi sert le mépris de classe ?

Soumission chimique : il n’y a pas de “drogue du violeur”

220 – TDAH : Comprendre et briser les stéréotypes – Pr Nader Perroud, psychiatre

Être en retard sur sa vie : l’importance de faire des choix, avec le docteur en neurosciences Albert Moukheiber

Pourquoi est-on si fatigué·e ?

#303 – BEN MAZUÉ, MA FAMILLE, MON PARADIS

#81 – Notre mort, parlons-en

#87 — La grande traversée des Alpes, avec Kilian Jornet

Classement des chaînes