Justement primé au dernier festival de Sundance, le documentaire Come See Me in the Good Light est désormais disponible sur Apple TV. Ce métrage réalisé par Ryan White retrace les derniers mois de la vie de la poétesse Andrea Gibson, diagnostiquée d’un cancer de l’ovaire incurable, et met en lumière la relation profonde et sincère que cette dernière partage avec sa compagne Megan Falley.

Une histoire d’amour et de résilience

À travers des images intimes filmées dans leur foyer au Colorado, le documentaire capture le duo poétique Andrea Gibson et Megan Falley alors qu’ils affrontent ensemble le défi du cancer. Le film ne cède jamais au cynisme : malgré la maladie, les deux artistes trouvent la force de rire, d’aimer et de créer. Le réalisateur Ryan White suit ainsi le couple avec une grande délicatesse, révélant des moments forts — consultations médicales, séances de chimiothérapie, poésie, et même des réunions hebdomadaires sur la mort — sans jamais tomber dans le mélodrame facile.

Une production saluée à Sundance

Présenté au festival de Sundance en 2025, le documentaire a remporté le prix du public, preuve de l’impact émotionnel qu’il suscite. De son côté, Apple décrit cette œuvre comme une « histoire d’amour poignante, drôle et résolue », dans laquelle la souffrance se transforme en une célébration de la vie. Parmi les producteurs figurent Tig Notaro et Jessica Hargrave, et le film comporte une chanson originale écrite par Gibson avec Sara Bareilles et Brandi Carlile. A ne pas rater, mais le mouchoir est obligatoire…