Lancé comme l’un des projets les plus ambitieux d’Apple, l’iPhone Air n’a finalement pas trouvé son public. Alors que l’iPhone 17 Pro était rapidement en rupture, l’iPhone Air est resté disponible à la commande sans aucun allongement du délai de livraison , ce qui est généralement le signe d’une demande faiblarde. Plusieurs fuites ont ensuite fait état d’une réduction massive des commandes de production, certains évoquant même une suspension complète des lignes d’assemblage (ce qui ne serait au final pas le cas).

Apple n’est d’ailleurs pas la seule entreprise à rencontrer ce problème : le Galaxy S25 Edge de Samsung, basé sur un concept similaire d’ »ultra-finesse », aurait lui aussi souffert de ventes décevantes au point que son successeur aurait été tout bonnement annulé.

Les constructeurs chinois révisent leurs ambitions

Si l’on en croit de nouvelles informations issues de la chaîne d’approvisionnement, les fabricants chinois ont attentivement observé le revers d’Apple et ont décidé de revoir leurs propres stratégies : Xiaomi, Oppo et Vivo auraient gelé voire tout simplement annulé leurs projets de smartphones ultra-fins inspirés du même concept.

Xiaomi abandonne son clone d’iPhone Air

Souvent pointé du doigt pour ses modèles très proches des designs d’Apple, Xiaomi préparait un appareil très similaire à l’iPhone Air. Les ventes décevantes du modèle californien auraient convaincu l’entreprise de stopper net ce développement. Comme le résume abruptement une source industrielle citée dans la presse chinoise, « le marché n’a pas répondu comme prévu ».

Un marché trop étroit pour les smartphones ultra-minces

Les signaux semble donc converger : le segment des smartphones ultra-fins n’est pas suffisamment porteur, d’autant plus dans un contexte de coûts de production élevés (ce qui augmente le tarif final) et de compromis techniques difficiles à justifier pour le grand public (faible autonomie, fragilité accrue, capteurs photos moins performants, etc.).

Rien ne dit cependant que les modèles ultra fins ne reviendront pas un jour sur le devant de la scène, à la faveur de technologies permettant cette fois d’allier un design extrême et des performances solides. Pour l’heure, la priorité semble revenir aux appareils polyvalents, plus à même de satisfaire une majorité d’utilisateurs.