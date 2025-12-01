C’est au tour de BNP Paribas d’ajouter le support du réseau CB au niveau de ses cartes bancaires sur Apple Pay. Elle rejoint ainsi d’autres banques françaises qui le proposent déjà, dont La Banque Postale et le CIC.

Image iGeneration

Et maintenant le réseau CB pour BNP Paribas sur Apple Pay

Le réseau CB (Cartes Bancaires) se veut le principal système de paiement et de retrait par carte et par mobile sur le marché français. Néanmoins, il y a beaucoup de concurrents assez imposants sur le marché, dont Mastercard et Visa, deux groupes américains. L’idée de BNP Paribas ici est de mettre en avant un réseau français avec ses cartes co-badgées Visa et CB.

Plusieurs banques proposent des cartes bancaires co-badgées, c’est-à-dire qu’elles supportent le réseau Visa ou Mastercard d’un côté et le réseau CB de l’autre. Si c’est votre cas (et ça l’est si vous êtes un client de BNP Paribas), alors vous pouvez maintenant préférer le réseau CB au moment de payer avec Apple Pay. Il suffit d’appuyer sur « Changer de mode de paiement » juste avant de valider une transaction. Dans les boutiques physiques, c’est le commerçant qui sélectionne automatiquement le réseau bancaire.

Si le logo CB n’apparaît pas sur votre carte au niveau d’Apple Pay, supprimez-la de votre iPhone puis ajoutez-la une nouvelle fois. La nouvelle configuration doit permettre d’être à jour.

Naturellement, vous pouvez vous demander quel est l’intérêt pour vous de payer via CB plutôt Visa ou Mastercard. L’intérêt est surtout d’ordre souverain. CB est français, là où les deux autres sont américains. Aussi, CB se veut un peu moins gourmand au niveau des frais bancaires que Visa et Mastercard. Les commerçants préfèrent donc quand vous passez par le réseau CB.