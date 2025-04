La banque CIC propose deux nouveautés au niveau d’Apple Pay : on retrouve le support du réseau de paiement français CB et une compatibilité avec les cartes professionnelles.

Quand on parle de paiement, on entend beaucoup parler de Visa et de Mastercard. C’est normal, il s’agit des deux plus gros réseaux de paiement au monde. Ce sont également deux sociétés américaines. En face, il y a le réseau CB qui se veut français. Il y a un aspect de souveraineté nationale qui est mis en avant ici pour éviter de passer systématiquement par les réseaux américains. S’ajoute à cela le fait que la commission pour les commerçants est plus faible quand un paiement passe par le réseau CB en comparaison avec Visa et Mastercard. Cela leur permet ainsi de limiter (un peu) les coûts.

Plusieurs banques proposent des cartes bancaires cobadgées, c’est-à-dire qu’elles supportent le réseau Visa ou Mastercard d’un côté et le réseau CB de l’autre. Si c’est votre cas (et ça l’est si vous êtes un client du CIC), alors vous pouvez maintenant préférer le réseau CB au moment de payer avec Apple Pay. Il suffit d’appuyer sur « Changer de mode de paiement » juste avant de valider une transaction.

Si le logo CB n’apparaît pas sur votre carte au niveau d’Apple Pay, supprimez-la de votre iPhone puis ajoutez-la une nouvelle fois. La nouvelle configuration doit permettre d’être à jour.

Dans le même temps, le CIC annonce que les clients avec une carte de paiement professionnelle peuvent désormais profiter d’Apple Pay. Il suffit pour cela de se rendre dans l’application Cartes et d’ajouter sa carte CIC.