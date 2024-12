Après la Société Générale et le Crédit Agricole, place à La Banque Postale pour supporter le réseau CB au niveau des paiements avec Apple Pay. C’est une réalité depuis le 1er décembre et ce sera réellement en place pour l’ensemble des clients à compter du premier trimestre de 2025.

Le réseau CB pour les paiements Apple Pay chez La Banque Postale

Le réseau CB (Cartes Bancaires) se veut le principal système de paiement et de retrait par carte et par mobile sur le marché français. Néanmoins, il y a beaucoup de concurrents assez imposants sur le marché, dont Mastercard et Visa, deux groupes américains. L’idée de La Banque Postale ici est de mettre en avant un réseau français avec ses cartes co-badgées Visa et CB. Ironiquement, elle a choisi un slogan en anglais pour l’initiative : « Pay in France ».

Dans un communiqué, La Banque Postale dit que les transactions tests avec Apple Pay et le réseau CB ont débuté le 1er octobre. Deux mois au cours desquels une quarantaine de collaborateurs de la banque ont pu effectuer leurs transactions chez des commerçants en proximité et en vente à distance. La généralisation auprès des clients se veut automatique.

Adriana Saitta, directrice des paiements de La Banque Postale déclare :

En tant que banque citoyenne, banque publique française et membre de CB, La Banque Postale s’engage à privilégier les réseaux nationaux pour les paiements mobiles de ses clients. Alors qu’Apple Pay représente aujourd’hui la grande majorité de l’activité paiement mobile de nos clients et que le paiement mobile gagne du terrain, il était important pour nous d’être parmi les premiers à confirmer notre engagement au côté du réseau domestique français CB.

Loÿs Moulin, Directeur Projets et Marketing CB, ajoute :

Ce lancement est une nouvelle étape franchie dans le développement de CB dans les paiements digitaux, développement au cœur de notre plan stratégique Dynamique CB 2026. Les clients de La Banque Postale sont désormais en mesure de payer par mobile avec CB, le réseau de paiement français. À cette occasion, il convient de saluer l’investissement de toutes les équipes de La Banque Postale, d’App, de Stet et de CB depuis plusieurs mois, lequel a permis d’aboutir à ce succès incontestable. Bravo !

D’autres banques arrivent

Qu’en est-il des autres banques françaises ? On peut se douter qu’elles ajouteront progressivement le support du réseau CB pour Apple Pay. Mais toutes ne devraient pas y passer pour autant. Plusieurs banques en ligne ne proposent pas de cartes co-badgées. Elles supportent uniquement un réseau bancaire. Par exemple, BoursoBank, la banque en ligne qui compte 7 millions de clients, propose uniquement des cartes Visa. Ainsi, les clients continueront à passer par Visa lors de leurs transactions.