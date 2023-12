Si l’on en croit plusieurs analystes et certaines sources forcément proches du dossier, American Express pourrait prendre la relève de Goldman Sachs (qui arrêterait sa collaboration avec Apple en 2024) afin d’assurer la gestion financière de l’Apple Card. Cette rumeur semble pourtant avoir été balayée par Steve Squeri, le CEO d’America Expressn, lors de la conférence Goldman Sachs US Financial Services : « Lorsque nous examinons les partenariats en co-brand- et nous avons plus de 50 partenariats co-brand – nous recherchons vraiment « un plus un égale trois » », a ainsi déclaré Squeri, qui ne nomme pas directement Apple.

Le CEO d’American Express estime qu’un tel partenariat doit déboucher sur des « propositions de grande valeur ». « »Parce que c’est pour cela que vous souhaitez un partenariat de co-brand, c’est aussi pour la distribution », poursuit Squeri. « Et est-ce que cela ajoute de la valeur aux deux marques ? Eest-ce que cela créée des économies de premier ordre ? Ainsi, lorsque nous évaluons les partenariats, c’est les objectifs que nous nous fixons. »

American Express considère t-il les clients d’Apple Card comme étant de « première valeur ? ». Ce n’est pas certain sachant que les impayés et les défauts de paiement de crédits faisaient partie des raisons pour lesquelles Goldman Sachs avait fini par jeter le gant. En d’autres termes, même si la clientèle d’Apple est en majorité composée de CSP+, ce n’est peut-être pas encore suffisant pour le type de collaboration que recherche Amex. Squeri termine son laïus en ciblant cette fois plus directement Apple : « Parfois, le partenaire veut toucher tout le monde, et ce n’est tout simplement pas ce que nous sommes ». De fait, Apple Card vise certes la clientèle Apple aisée (par nature pour ainsi dire), mais pas forcément non plus les seuls millionnaires. Apple accusé (indirectement) de ne pas être assez élitiste sur ses services, on aura tout vu…