Apple a décidé d’arrêter son partenariat avec Goldman Sachs, qui s’occupe de l’Apple Card. Selon le Wall Street Journal, le fabricant d’iPhone cessera sa collaboration avec la banque d’ici 12 à 15 mois.

Apple se prépare à quitter Goldman Sachs

Il y avait déjà eu des rumeurs concernant le fait qu’Apple voulait arrêter de travailler avec Goldman Sachs. Il s’était dit que la banque discutait avec American Express pour que cette dernière prenne le relais et s’occupe ainsi de l’Apple Card. Mais l’Apple Card doit fonctionner sur le réseau Mastercard jusqu’en 2026 en raison d’un accord conclu entre Apple et Goldman Sachs. American Express s’inquiétait également de certains aspects du programme, tels que les taux de pertes sur les prêts, en raison de la volonté d’Apple d’obtenir l’approbation de ses clients. L’état d’avancement des négociations n’est donc pas connu.

Synchrony Financial, connu comme le plus grand émetteur de cartes de crédit aux États-Unis, a envisagé de reprendre l’Apple Card.

Apple a réagi à l’information du jour auprès de CNBC et déclare :

Apple et Goldman Sachs s’efforcent d’offrir une expérience incroyable à leurs clients afin de les aider à mener une vie financière plus saine. L’Apple Card, qui a été primée, a été très bien accueillie par les consommateurs, et nous continuerons à innover et à leur fournir les meilleurs outils et services.

Une relation compliquée

L’accord entre Apple et Goldman Sachs a réellement débuté en 2019, année où l’Apple Card a fait ses débuts. Il y a également eu d’autres services, comme le lancement du compte épargne et la fonction Apple Pay Later. Le partenariat ne s’est pas déroulé sans heurts, Goldman Sachs ayant rencontré des problèmes au niveau du service clients en raison des longs délais d’attente pour les transactions contestées avec l’Apple Card et des problèmes liés au compte d’épargne.

De son côté, le Bureau de protection des consommateurs en matière financière aux États-Unis a ouvert une enquête sur Goldman Sachs à la suite des plaintes des clients, ce qui a provoqué des tensions avec Apple. Le groupe de Tim Cook n’est pas satisfait de la réputation du service clients pour l’Apple Card et le compte épargne, tandis que certains dirigeants de Goldman Sachs accusent Apple d’être à l’origine de la surveillance réglementaire.