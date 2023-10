Apple Pay Later est maintenant accessible à l’ensemble des utilisateurs aux États-Unis. Le service avait été annoncé pour la première fois en juin 2022 et avait commencé à être disponible au mois de mars. Mais il s’agissait d’un déploiement progressif.

Aujourd’hui, tous les Américains peuvent profiter d’Apple Pay Later. Plus besoin d’attendre que ce soit disponible au cas par cas, tout le monde y a le droit. Les autres pays ne sont pas concernés.

Apple Pay Later permet aux utilisateurs de fractionner leurs achats en quatre paiements, étalés sur six semaines. Les utilisateurs peuvent facilement suivre, gérer et rembourser leurs prêts en un seul endroit pratique dans l’application Cartes (Wallet). Ils peuvent demander des prêts de 50$ à 1 000$, qui peuvent être utilisés pour des achats en ligne et dans les applications iPhone et iPad auprès de commerçants acceptant Apple Pay.

Le service est géré par Apple et non une banque. Il s’agit de Apple Financing, une filiale qui est responsable de l’évaluation du crédit et de l’octroi des prêts. Apple Financing prévoit de signaler les prêts d’Apple Pay Later aux agences d’évaluation du crédit américaines à partir de cet automne, afin qu’ils soient pris en compte dans les profils financiers globaux des utilisateurs et qu’ils puissent contribuer à promouvoir des prêts responsables, tant pour le prêteur que pour l’emprunteur.

Apple Pay Later requiert d’avoir au moins iOS 16.4 sur son iPhone.