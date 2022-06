Apple Pay Later est le nouveau service qui se base sur le concept de « acheter maintenant, payer plus tard ». Il a été annoncé lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2022. Il permet de fractionner un achat en quatre versements qu’il faut payer sur six semaines. Ce service est pour l’instant accessible aux États-Unis.

Il se trouve qu’Apple gère lui-même certains aspects financiers. Bloomberg rapporte que la société a créé une filiale, Apple Financing LLC, pour gérer les vérifications de crédit et prendre les décisions relatives aux prêts pour le service. Auparavant, Apple s’appuyait sur la banque Goldman Sachs et d’autres partenaires pour qu’ils s’occupent de tout de A à Z. Mais ce n’est plus le cas avec Apple Pay Later.

Apple Financing LLC fonctionne séparément d’Apple et c’est la première fois que le groupe choisit de s’occuper lui-même du financement. Goldman Sachs a cependant toujours un rôle à jouer dans le programme puisqu’il émet la carte de paiement Mastercard utilisée pour effectuer des achats avec Apple Pay Later. À ce stade, Apple ne peut pas encore se qualifier comme étant une banque et doit donc conserver des partenaires bancaires.

Il s’agit ici d’une première étape et Apple compte aller encore plus loin. En mars, nous avons appris qu’Apple travaille sur un plan pluriannuel visant à internaliser ses services financiers, ce qui lui éviterait de faire appel à des partenaires. Cela comprend la technologie et l’infrastructure de traitement des paiements, comme l’évaluation du risque de prêt, l’analyse des fraudes, les vérifications de crédit et le traitement des litiges, ainsi que des outils de calcul des intérêts et des récompenses, d’approbation des transactions, de communication des données aux bureaux de crédit, d’augmentation des limites de crédit et plus encore.