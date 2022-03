Apple cherche à contrôler un peu les services financiers et développe actuellement sa propre technologie pour réduire, voire ne plus dépendre de partenaires. Par exemple, l’Apple Card s’appuie actuellement sur la banque Goldman Sachs.

Apple veut sa propre technologie pour des services financiers

Selon Bloomberg, Apple prépare bien une technologie et une infrastructure de traitement des paiements pour l’évaluation du risque de prêt, l’analyse des fraudes, les vérifications de crédit et le traitement des litiges. La société travaille également sur des outils pour calculer les intérêts, les récompenses, approuver les transactions, communiquer les données aux agences d’évaluation du crédit, augmenter les limites de crédit et plus encore. Une partie de ce projet a pour nom Breakout en interne.

En l’état, Apple s’appuie sur Goldman Sachs pour l’Apple Card, sur Green Dot pour Apple Cash et sur Citizens Bank pour l’iPhone Upgrade Program (qui permet d’avoir un nouvel iPhone tous les ans). L’idée serait surtout de ne plus dépendre de partenaires pour de futurs services financiers plutôt que de complètement couper les ponts avec ceux qui sont déjà là.

Au moins deux projets financiers sont actuellement en préparation. Le premier est un abonnement mensuel au matériel pour avoir des iPhone, iPad, Mac ou autre. Le second projet a pour pour nom Apple Pay Later et permettra de payer en plus fois, dont une option pour payer en quatre mois. Ce système de paiement en quatre mois pourrait utiliser la technologie d’Apple, tandis que le financement à plus long terme pourrait être géré par Goldman Sachs.

En tout cas, le développement dans le monde de la finance n’est pas simple pour Apple, qui aurait déjà rencontré des obstacles. Cela pourrait retarder le déploiement des nouveaux services financiers.