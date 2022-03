Apple aurait dans ses cartons un tout nouveau système de location-vente pour les iPhone et iPad. si l’on en croit Bloomberg, la firme de Cupertino permettrait bientôt à ses utilisateurs de se procurer le dernier iPhone ou iPad aussi simplement que l’on souscrit à un abonnement dans une app mobile. Ce nouveau procédé d’achat fragmenté est décrit comme « la plus grande poussée d’Apple à ce jour vers des ventes automatiquement récurrentes ».

La machine à cash ultime d’Apple : l’achat de matériel comme on s’abonnerait à Netflix ?

Le nouveau service d’abonnement matériel serait proposé dès la fin de l’année 2022 ou au début de 2023, (probablement aux Etats-Unis dans un premier temps). L’achat par abonnement pourrait être rattaché aux offres groupées Apple One et AppleCare, mais rien ne serait encore totalement décidé chez Apple. L’idée d’un achat fractionné (équivalent sans doute à un crédit à presque taux zéro) intégré aux services n’est pas une nouveauté en soi. Microsoft propose déjà ce type d’offre pour l’achat d’une Xbox Series, avec un crédit/abo mensuel comprenant à la fois l’abonnement au Xbox Game Pass et l’achat de console.