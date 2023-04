Apple l’avait annoncé pour la première fois en octobre et c’est maintenant disponible : il est possible d’avoir un compte épargne avec l’Apple Card. La société parle d’un compte d’épargne à haut rendement. Le taux est de 4,15%, soit 10 fois plus que la moyenne aux États-Unis selon le fabricant d’iPhone.

Un compte épargne avec l’Apple Card

Une fois qu’un compte d’épargne est créé, les futures sommes gagnées sur les achats réalisés par l’utilisateur avec l’Apple Card (Daily Cash) seront automatiquement déposées sur le compte. La destination du Daily Cash peut également être modifiée à tout moment et il n’y a pas de limite sur le Daily Cash que les utilisateurs peuvent gagner. Pour faire fructifier leurs économies, ils peuvent déposer des fonds supplémentaires sur leur compte d’épargne par l’intermédiaire d’un compte bancaire lié ou à partir de leur solde Apple Cash.

« Le compte épargne aide nos utilisateurs à tirer encore plus de valeur de leur avantage préféré de l’Apple Card — Daily Cash — tout en leur offrant un moyen facile d’économiser de l’argent tous les jours », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay. « Notre objectif est de créer des outils qui aident les utilisateurs à mener une vie financière plus saine et l’intégration du compte épargne avec l’Apple Card dans l’application Cartes leur permet de dépenser, d’envoyer et d’économiser du Daily Cash directement et de manière transparente, le tout à partir d’un seul et même endroit ».

Les utilisateurs ont également accès à un tableau de bord d’épargne facile à utiliser dans l’application Cartes, où ils peuvent suivre le solde de leur compte et les intérêts perçus au fil du temps. Ils peuvent également retirer des fonds à tout moment via le tableau de bord de l’épargne en les transférant vers un compte bancaire lié ou vers Apple Cash, le tout sans frais.

Il est nécessaire d’avoir iOS 16.4 au minimum sur son iPhone pour profiter du compte épargne avec l’Apple Card. Pour rappel, l’Apple Card est uniquement disponible aux États-Unis.